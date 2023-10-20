漢勒暗夜保護區：業餘天文學家的天堂

漢勒村位於羌塘野生動物保護區內，以其原始的黑暗天空和乾燥的天氣條件而聞名，使其成為天文研究的理想地點。 漢勒是印度天文台和世界第二高光學望遠鏡的所在地，最近被拉達克聯邦領土指定為漢勒暗夜保護區（HDSR）。

HDSR 旨在保護該地區免受人為光污染，並保留其顯著的黑暗以進行天文觀測。 它還促進旅遊業，為遊客提供體驗夜空之美的機會。 長期以來，業餘天文學家一直被漢勒所吸引，因為這裡的天空異常黑暗，使他們能夠觀察微弱的天體並捕捉詳細的照片。

在漢勒舉行的星空派對的亮點之一是有機會目睹罕見的天文現象，例如“假黎明”和“黃道光”。 假黎明是指日出前的輝光，只能在最黑暗的地方觀察到，而黃道光是太陽系平面上的塵埃散射的微弱陽光。

來自班加羅爾、金奈、德里、曼迪、艾哈邁達巴德、拉克沙威普、孟買等印度各地的參與者以及當地村民和遊客齊聚漢勒，參加明星派對。 這次事件吸引了業餘天文學家和目視觀察者，他們能夠欣賞 HDSR 的 Bortle-1（最暗）天空中可見的模糊微弱星系。

為了吸引當地社區並促進天文旅遊，印度天體物理研究所（IIA）向選定的村民提供了小型望遠鏡，並將他們培訓為「天文大使」。 這項措施不僅有助於該地區的社會經濟發展，也確保遊客獲得有關夜空的知識指導和資訊。

展望未來，主辦單位計畫將HDSR明星派對打造為一年一度的活動，希望吸引來自印度和國外的天文愛好者。 在當地社區的持續支持和 IIA 的推廣努力下，漢勒的天空將仍然是觀星者和天文學家所珍惜的目的地。

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