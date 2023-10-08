印度Aditya-L1太空船恢復日地L1之旅

據印度太空研究組織（ISRO）稱，印度的 Aditya-L1 號是該國首次太陽任務，已於 6 月 1 日成功完成軌道修正機動。 該航天器現在狀態良好，並有望到達日地拉格朗日點 XNUMX。

Aditya-L1 以印度教太陽神命名，將位於 L1 周圍的光環軌道上，LXNUMX 是太陽和地球之間的點，兩個天體的引力在此處平衡。 這個位置為研究太陽現象和太空天氣提供了獨特的有利位置。

軌跡修正機動是確保太空船保持在預定路徑上的關鍵操作。 透過對其軌跡進行小幅調整，ISRO 確保 Aditya-L1 準確到達目的地並優化其科學觀測。

一旦 Aditya-L1 到達最終軌道，它將開始收集有關太陽及其活動的寶貴數據。 任務旨在研究太陽大氣最外層的日冕，並研究日冕物質拋射（CME）的動力學及其對太空天氣的影響。

了解太陽及其行為對於太空天氣預報和保護地球上的關鍵基礎設施（例如衛星和電網）免受太陽風暴的影響至關重要。 Aditya-L1將為該領域的全球努力做出貢獻，並增強印度在太空研究和技術方面的能力。

成功的軌跡修正機動標誌著Aditya-L1任務的一個重要里程碑。 隨著太空船繼續向 L1 進發，科學家和研究人員熱切地等待著它將提供有關太陽之謎及其對地球影響的寶貴數據。

來源：

– 印度空間研究組織（ISRO）

– “Aditya 任務準備解開太陽日冕的秘密”，《印度教徒報》