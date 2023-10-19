增加維生素 C 可減輕獼猴桃中的銅毒性

中國科學院武漢植物園的研究人員發現，增加獼猴桃中抗壞血酸（也稱為維生素C）的含量可以增強銅耐受性並減輕銅毒性。 這項發現意義重大，因為銅基肥料和殺蟲劑通常用於對抗由丁香假單胞菌引起的嚴重流行病。 獼猴桃栽培中的獼猴桃 (Psa)。 然而，獼猴桃中銅累積的升高對食品安全和人類健康構成威脅。

該研究發表在《危險物質雜誌》上，評估了來自全球 108 個不同品種的 27 個獼猴桃樣本的銅含量。 研究人員發現，紅果肉或黃果肉的獼猴桃的銅含量明顯高於綠果肉的獼猴桃。 此外，與果皮和種子相比，果肉和果核中的銅濃度較低。

高含量的銅會對獼猴桃植物造成明顯的傷害。 然而，當獼猴桃植株補充額外的抗壞血酸時，損害就會減輕。 此外，研究人員發現，銅處理增加了獼猴桃葉子中的抗壞血酸含量，並上調了參與抗壞血酸生物合成的關鍵基因。

為了驗證這些發現，研究人員在基因改造獼猴桃中過度表達了 GDP-L-半乳糖磷酸化酶 3 (GGP3) 基因，導致與野生型獼猴桃相比，抗壞血酸含量顯著增加。 抗壞血酸含量較高的轉基因獼猴桃品系表現出降低的銅毒性、改善的光合作用、清除過量的活性氧以及改變脅迫相關基因的表達。

這項研究表明，抗壞血酸在減輕獼猴桃中的銅毒性方面發揮著至關重要的作用。 透過了解所涉及的機制，有可能製定增強銅耐受性並確保獼猴桃種植過程中更好的食品安全的策略。

資源：

Xiaoying Liu 等人，AcGGP3 過度表達增加抗壞血酸合成可改善獼猴桃中的銅毒性，危險材料雜誌 (2023)。 DOI：10.1016/j.jhazmat.2023.132393