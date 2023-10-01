日本和美國將小行星樣本帶回地球

作為各自太空計畫的一部分，日本和美國已成功回收小行星碎片並將其帶回地球。 儘管樣本的數量和品質各不相同，但這些任務並不相互競爭，而是在追求了解生命起源的過程中相互補充。

NASA 的 Osiris-Rex 探測器釋放了一個太空艙，於 24 月 XNUMX 日降落在猶他州。為了確保樣本的保存，太空艙被放置在充滿氮氣的容器中，防止與地球大氣層發生任何接觸。 這些樣本隨後被運送到德克薩斯州的約翰遜航天中心，並在那裡進行分析。

同時，由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）發起的日本隼鳥2號任務於6月2日成功地將一個裝有小行星樣本的太空艙投放到澳洲內陸地區。這個太空艙也被仔細密封以保持樣本的完整性。 隼鳥二號任務因其從兩顆不同小行星上收集和檢索令人印象深刻的樣本而引起了國際關注。

這兩項任務都旨在為太陽系的起源和演化提供有價值的見解。 透過研究這些小行星樣本的成分和特性，科學家希望加深我們對地球上生命如何起源的理解，並有可能揭示宇宙其他地方生命存在的線索。

這些樣本的分析是一個細緻的過程，需要先進的科學與技術。 科學家將進行各種測試，例如測量樣本的同位素組成、礦物學和有機化學。 這些分析將提供關鍵數據，幫助解開小行星形成之謎以及它們在太陽系發展中所扮演的角色。

美國和日本在收集小行星樣本方面的合作顯示了國際合作在推進科學知識方面的重要性。 透過結合資源、專業知識和技術，這些任務有可能為我們對宇宙的理解做出深遠的貢獻。

來源：

– “NASA 的 Osiris-Rex 探測器離開小行星 Bennu 攜帶樣本” – 日經亞洲，25 年 2021 月 XNUMX 日

– “裝有小行星樣本的日本隼鳥 2 號太空艙降落在澳洲沙漠” – ABC 新聞，6 年 2020 月 XNUMX 日