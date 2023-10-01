種植春球莖：遲播總比不播好

如果您還沒有種植春季開花的球莖植物，請不要擔心。 遲到總比不到好，對吧？ 儘管最好在一個月前種植它們，但仍然有時間將它們種在地裡，並在明年春天欣賞美麗的花朵。

鬱金香和其他春季開花的球莖植物已經銷售一段時間了。 您可能在園藝店和五金店的貨架上看到過成箱的此類產品。 但如果您還沒有購買或種植，現在是時候這樣做了。

去年春天在荷蘭收穫後，這些球莖一直在嚴格控制的溫度和濕度條件下儲存。 需要注意的是，溫暖商店的貨架並不是放置它們的最佳位置。 然而，他們不會在那裡待太久，因為商店很快就會為萬聖節和聖誕節商品騰出空間。

那麼，如果仍有未種植的球莖該怎麼辦？ 盡快種植它們，不要再拖延。 春季開花的球莖需要經歷一段寒冷的休眠期才能正常發育。 現在種植它們，您可以讓它們有機會紮根並為春季生長週期做好準備。

確保在花園中選擇排水良好的位置。 大多數球莖植物喜歡陽光充足的地方，但有些品種可以忍受部分遮蔭。 挖孔至適當的深度，通常是燈泡高度的三倍，並根據包裝說明間隔開。

徹底給種植的球莖澆水，並添加一層覆蓋物，以保護它們免受極端溫度波動的影響。 然後，只要耐心等待春天的到來，你的努力就會得到生氣勃勃的花朵和美麗的花園的回報。

來源：

– 來源文章：“遲到總比不到好，但一個月前會更好”，作者：Unknown

– 其他資訊：園藝網站和植物照護指南