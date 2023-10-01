城市生活

揭開新技術和人工智能的力量

科學

種植春球莖：遲播總比不播好

By羅伯特·安德魯

十月六日
種植春球莖：遲播總比不播好

如果您還沒有種植春季開花的球莖植物，請不要擔心。 遲到總比不到好，對吧？ 儘管最好在一個月前種植它們，但仍然有時間將它們種在地裡，並在明年春天欣賞美麗的花朵。

鬱金香和其他春季開花的球莖植物已經銷售一段時間了。 您可能在園藝店和五金店的貨架上看到過成箱的此類產品。 但如果您還沒有購買或種植，現在是時候這樣做了。

去年春天在荷蘭收穫後，這些球莖一直在嚴格控制的溫度和濕度條件下儲存。 需要注意的是，溫暖商店的貨架並不是放置它們的最佳位置。 然而，他們不會在那裡待太久，因為商店很快就會為萬聖節和聖誕節商品騰出空間。

那麼，如果仍有未種植的球莖該怎麼辦？ 盡快種植它們，不要再拖延。 春季開花的球莖需要經歷一段寒冷的休眠期才能正常發育。 現在種植它們，您可以讓它們有機會紮根並為春季生長週期做好準備。

確保在花園中選擇排水良好的位置。 大多數球莖植物喜歡陽光充足的地方，但有些品種可以忍受部分遮蔭。 挖孔至適當的深度，通常是燈泡高度的三倍，並根據包裝說明間隔開。

徹底給種植的球莖澆水，並添加一層覆蓋物，以保護它們免受極端溫度波動的影響。 然後，只要耐心等待春天的到來，你的努力就會得到生氣勃勃的花朵和美麗的花園的回報。

來源：

– 來源文章：“遲到總比不到好，但一個月前會更好”，作者：Unknown

– 其他資訊：園藝網站和植物照護指南

By 羅伯特·安德魯

相關帖子

科學

類星體和塵埃之間的連結：新研究的見解

十月六日 加布里埃爾博塔
科學

美國太空總署太空人和俄羅斯太空人在完成一年的太空任務後返回地球

十月六日 曼波布雷西亞
科學

令人震驚的圖像揭示了“銀河洋蔥”和引力透鏡現象

十月六日 加布里埃爾博塔

你錯過了

科學

類星體和塵埃之間的連結：新研究的見解

十月六日 加布里埃爾博塔 0 個評論
科學

美國太空總署太空人和俄羅斯太空人在完成一年的太空任務後返回地球

十月六日 曼波布雷西亞 0 個評論
科學

令人震驚的圖像揭示了“銀河洋蔥”和引力透鏡現象

十月六日 加布里埃爾博塔 0 個評論
科學

NASA 的 OSIRIS-REx 完成了歷史性的小行星樣本返回任務

十月六日 薇琪斯塔夫羅普盧 0 個評論