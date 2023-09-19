從已滅絕的塔斯馬尼亞虎回收 RNA，推動反滅絕研究的努力

科學家們從一隻塔斯馬尼亞虎（也稱為袋狼）中回收了RNA，該虎自1891 年以來一直保存在斯德哥爾摩的一家博物館中。雖然以前已經從古代動植物中提取過DNA，但這是第一次成功提取RNA從已滅絕的物種中恢復。 RNA與DNA一樣，是存在於所有活細胞中的生物分子，負責攜帶遺傳訊息和合成蛋白質。 萃取、定序和分析舊 RNA 的能力可能有助於重現已滅絕的物種，並有助於了解過去的病毒大流行。

塔斯馬尼亞虎是一種頂級掠食者，曾經在澳洲大陸和鄰近島嶼上漫遊。 人類抵達澳洲導致了該物種的滅亡，而18世紀的歐洲殖民者則進一步導致了該物種的滅絕。 對塔斯馬尼亞虎死亡的研究被認為是記錄最齊全的人類導致滅絕的案例之一。

回收的 RNA 為了解塔斯馬尼亞虎滅絕前的生物學和代謝調節提供了見解。 了解滅絕物種的基因互補和基因活性對於重建它們至關重要。 雖然透過對活著的親屬進行基因編輯來復活滅絕物種的可能性仍然令人懷疑，但鼓勵對這些滅絕動物的生物學進行進一步研究。

從塔斯馬尼亞虎體內回收的 RNA 仍然令科學家感到驚訝，因為人們普遍認為 RNA 不如 DNA 穩定，而且壽命很短。 瑞典自然史博物館遺骸的乾燥狀態，以及保存下來的皮膚、肌肉和骨骼，可能有助於保存 RNA。

這項研究為反滅絕領域開闢了新的可能性，並揭示了滅絕物種的生物學。 雖然重建滅絕物種仍然是一項複雜的任務，但了解其基因組成和生物過程對於保育工作和從過去的滅絕中學習至關重要。

來源：

– “從已滅絕的塔斯馬尼亞虎中回收的 RNA” – 路透社

– “RNA是什麼？” – 美國國家人類基因組研究所

– “DNA是什麼？” – 美國國家人類基因組研究所