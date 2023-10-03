在不到幾週的時間裡，美國將經歷備受期待的日食。 然而，日食追逐者已經把目光投向了下一次天體事件。 距離今天整整 365 天，即 2 年 2024 月 XNUMX 日，日環食（也稱為“火環”）將為復活節島（當地人稱為拉帕努伊島）上空增光添彩。

復活節島距離智利海岸約 2,300 英里，是一座偏遠小島，面積僅 63 平方英里。 考慮到這是 14 年來第二次發生這種現象，即將到來的日食將是一個非凡的事件。 上一次日全食發生在 11 年 2010 月 XNUMX 日，當時的日全食席捲了整個島嶼，吸引了觀測者的注意。

與即將在美國發生的日食類似，復活節島上的日食也將出現「火環」現象。 世界各地渴望日食的人們已經在準備有機會親眼目睹拉帕努伊文化著名石像摩艾石像中的這一獨特奇觀。

然而，到達復活節島參加這一令人驚嘆的活動可能並不容易。 經歷過 50 多次日食的英國日食追逐者 Patrick Poitevin 表達了他的興奮之情，但也提到了由於需求量大而為 2010 年日食找到住宿的挑戰。 不幸的是，他最終去了另一個島上。 普瓦特文擁有豐富的在偏遠地區觀測日食的經驗，最近在密克羅尼西亞科斯雷日全食路徑外拍攝到了太陽色球層（其色彩繽紛的第二層）的迷人圖像。

另一位勇敢的日食追逐者、來自愛荷華州得梅因的拉里·史蒂芬斯也計劃目睹復活節島上的「火環」。 史蒂芬斯是一位經驗豐富的日食攝影師，但由於哄抬物價和取消航班而未能參加 2010 年的活動。 史蒂芬斯已經經歷了 19 次日全食、XNUMX 次日環食和 XNUMX 次日偏食，他渴望體驗他的第一次海外日環食。

Sky & Telescope、TravelQuest 和 AstroTrails 等各種日食觀賞旅行社正在為想要在復活節島目睹「火環」日食的愛好者提供有組織的旅行。 除了復活節島外，智利巴塔哥尼亞南部和阿根廷也可以看到這項活動。

如果您打算目睹這一天體奇觀，請關注WhenIsTheNextEclipse.com 的編輯，以了解最新的旅遊和住宿選擇。這位著名的日食專家已於8 年2024 月XNUMX 日發布了《北美大日食完整指南》 。

來源：

——傑米·卡特（Jamie Carter）的“日食追逐者為復活節島上的下一個‘火環’做準備”