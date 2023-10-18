2020 年潘塔納爾濕地火災造成的毀滅性影響

潘塔納爾濕地被認為是最大的熱帶淡水濕地和重要的生物多樣性熱點，在 2020 年經歷了嚴重火災。火災摧毀了巴西生物群落約 30% 的部分，相當於 44,998 平方公里的面積。 這超出了先前的估計（範圍為 14,307 平方公里至 36,017 平方公里）。

巴西國家太空研究所 (INPE) 的研究人員利用歐洲太空總署 SENTINEL-2 衛星的衛星影像準確地估計了燒毀區域的範圍。 這種方法達到了 96% 的驚人準確率，遠遠超過潘塔納爾濕地的其他衛星模型。 該研究的結果將有助於改進與生物質燃燒相關的微量氣體和氣溶膠的估計。

評估火災對潘塔納爾濕地等氣候敏感地區的生態系統和生物多樣性的影響至關重要，特別是考慮到今年厄爾尼諾現象可能導致乾旱加劇。 潘塔納爾濕地北部和上巴拉圭盆地的鄰近地區可能會變得更加乾燥，更容易發生火災。

該研究強調了 SENTINEL-2 上的多光譜儀器 (MSI) 提供的衛星圖像的優勢，包括其 20 公尺的卓越空間分辨率（可提供有關燒毀區域的詳細資訊）和 5 天的時間分辨率。

2020 年潘塔納爾濕地火災危機主要是由極端乾旱引起的，了解這些天氣事件對生物群落及其生物多樣性的影響對於火災管理和緩解計畫至關重要。 這些資訊可以幫助環境機構和消防員確定優先區域和撲滅或控制火災的行動。

潘塔納爾濕地火災的後果是嚴重的。 該地區通常會在雨季經歷高水位，但 2019 年的長期乾旱和 2020 年情況的惡化導致水面面積比平均減少了 34%。 總燒毀面積比長期平均高出 200%，其中 35% 的面積被燒毀，這是有史以​​來的首次。

火災的生態影響是毀滅性的，特別是對美洲虎族群來說，美洲虎是美洲最大的貓科動物。 火災摧毀了美洲虎數量的 45%，影響了 79% 的棲息地和 54% 的保護區。 據估計，大約有 16 萬隻小動物和 944,000 隻大型動物在野火中喪生。

恢復受影響地區的經濟成本估計為 123 億美元。 此外，馬托格羅索州和南馬托格羅索州因呼吸系統疾病住院的人數增加，進一步凸顯了火災對人類健康的有害影響。

該研究強調需要不斷努力提高數據準確性並產生更精確的估計，以便在潘塔納爾濕地和其他脆弱地區進行更好的火災管理和環境保護。