揭示散裝材料中磁性斯格明子的 3D 形狀和動力學

美國國家標準與技術研究所 (NIST) 的科學家在了解散裝材料中小型龍捲風原子磁排列（稱為斯格明子）的 3D 形狀和動力學方面取得了突破。 斯格明子有可能徹底改變資訊處理和存儲，因為與當前方法相比，它們所需的能量要少得多。

傳統的二進位資訊處理依賴電荷狀態，電荷狀態會產生電阻和熱量。 相較之下，斯格明子透過使用原子粒子的自旋（磁極性）而不是電荷，在穩定的磁態下操縱和儲存訊息，從而提供了更有效的解決方案。 這個研究領域被稱為自旋電子學。

NIST 領導的團隊專注於磁性斯格明子，由於周圍原子的磁性和電特性，磁性斯格明子在某些原子晶格中自然形成。 這些斯格明子的尺寸通常為 20 至 200 奈米。

為了研究斯格明子的 3D 形狀和動力學，研究人員使用中子成像和重建演算法。 他們創建了包含堆疊的斯格明子管的大塊樣品，並將中子束引導到樣品上。 透過逐步旋轉樣本並組合所得的“切片”，該團隊能夠創建斯格明子管的 3D 圖像。

研究表明，由於晶格中的缺陷和不對稱性，塊體材料中的斯格明子管不會形成一致的形狀。 了解這些效應以及如何操縱材料來控制它們對於進一步的研究和潛在應用至關重要。

這項研究的結果為利用斯格明子進行更有效的資訊處理和儲存打開了大門。 透過揭開斯格明子動力學的奧秘，科學家可以探索自旋電子學未來的新可能性。

資源：

– 自然物理學（2023）

– 美國國家標準技術研究所