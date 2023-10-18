免疫系統蛋白質和潛在疾病治療的新見解

南加州大學邁克爾遜融合生物科學中心橋樑研究所的研究人員與國際團隊合作，在了解某些免疫系統蛋白質方面取得了重大進展。 這項研究發表在《細胞》雜誌上，重點關注補體級聯及其在我們的免疫反應中的作用。

補體級聯是當體內偵測到潛在威脅時被啟動的一系列事件。 這個過程產生蛋白質信使 C3a 和 C5a，然後激活細胞上的特定受體，觸發內部訊號。 然而，這些受體，特別是 C5aR1 的機制仍然不清楚。

使用冷凍電子顯微鏡，研究人員能夠捕捉這些受體活動的詳細影像。 這些圖像提供了受體如何與分子相互作用、激活時改變形狀以及在細胞內傳遞信號的見解。

這些發現對於開發針對這些受體的藥物來治療一系列疾病具有潛在影響，包括嚴重的 COVID-19 病例、類風濕性關節炎、神經退化性疾病和癌症。 這項研究提供了對免疫系統內關鍵受體家族的全面見解，並為未來旨在利用我們身體自然防禦力量的研究奠定了基礎。

隨著全球社會持續面臨影響數百萬人的疾病，了解我們免疫系統的細微差別變得越來越重要。 這項研究有助於理解這一點，並為創新治療方案開闢了潛在途徑。

資料來源：Yadav MK、Maharana J、Yadav R 等人。 過敏毒素結合、活化和補體受體訊號偏向的分子基礎。 細胞。 2023：S0092867423010747。 doi：10.1016/j.cell.2023.09.020