從太空看城市燈光之美

當太空人賈斯明·莫格貝利 (Jasmin Moghbeli) 登上國際太空站 (ISS) 翱翔在地球上空時，對美國東北部令人驚嘆的城市燈光感到驚嘆不已。 從緬因州上空 262 英里的有利位置，她拍攝了包括紐約長島在內的主要城市地區的令人驚嘆的圖像； 賓州費城； 和華盛頓特區

這張照片捕捉到了令人著迷的景象：從太空中看到的人類文明的龐大照明網絡。 它提醒人們人類所取得的令人難以置信的進步以及我們世界的美麗和相互聯繫。

國際太空站每 90 分鐘繞地球一周，在 16 小時內繞地球 24 圈。 這意味著，在這段時間內，船上的太空人目睹了 16 次日出和日落。 如此快速的晝夜循環展現了太空的黑暗與城市發出的明亮燈光之間的驚人對比。

如果您對太空著迷並想親自一睹國際太空站的風采，您可以訪問 Spot the Station 網站，在這裡您可以找到有關國際太空站當前位置以及何時經過您所在區域的資訊。 目睹這個人造奇蹟穿越夜空，將來自全球不同角落的人們與它的存在聯繫在一起，真是令人難以置信的體驗。

由太空人賈斯明·莫格貝利 (Jasmin Moghbeli) 拍攝的圖像提醒我們人類成就的力量，以及我們的文明如何在地球上編織出一張光的掛毯。 它證明了我們的聰明才智、進步以及探索和突破界限的無限能力。

因此，下次當您凝視夜空時，請花點時間欣賞從太空中閃耀的城市燈光之美，這是人類智慧和世界奇蹟的證明。

常見問題

1. 照片拍攝時國際太空站距離地球有多遠？

太空人 Jasmin Moghbeli 在緬因州上空 262 英里的高度拍攝了這張照片。

2.國際太空站24小時繞幾圈？

國際太空站在 16 小時內繞地球 24 圈。

3. 我可以從我所在的地區看到國際太空站嗎？

是的，您可以透過造訪 Spot the Station 網站來追蹤國際太空站的位置並了解它何時在您所在的區域可見。

4. 該圖像象徵什麼？

該圖像透過從太空看到的城市燈光網絡象徵著人類的成就、進步以及我們世界的相互聯繫。