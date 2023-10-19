研究人員發現補體受體活化和訊號傳導的分子機制

印度坎普爾理工學院 (IIT) 坎普爾的研究人員在理解補體受體活化和訊號傳導的分子機制方面取得了重大突破。 由 Arun K Shukla 教授領導的生物科學和生物工程系團隊發現了有關過敏毒素受體如何發揮作用的重要見解，這可能對未來治療各種發炎性疾病的藥物發現產生影響。

該研究重點關注補體系統（我們免疫反應的重要組成部分）及其對 C3a 和 C5a 等過敏毒素的依賴。 這些過敏毒素與稱為 C3aR 和 C5aR1 的特定受體相互作用，研究小組試圖更好地了解這些受體如何識別其目標、活化和控制訊號傳導。

除了揭示過敏毒素受體的功能外，該研究還揭示了減少 C5a 引起的發炎反應的自然機制。 該機制涉及去除 C5a 分子的特定部分。 此外，該研究還發現了一種能夠選擇性活化 C3aR 的勝肽，證明受體可以對各種化合物產生不同的反應。

該團隊的研究結果有可能為治療一系列人類疾病（包括關節炎、氣喘和敗血症）的新藥發現提供資訊。 透過更清楚地了解過敏毒素受體的功能，科學家可以開發出標靶療法來調節免疫反應並減輕發炎。

這項研究發表在國際科學期刊《細胞》。 該團隊由 Shukla 教授以及印度理工學院坎普爾分校生物科學和生物工程系、南加州大學生物科學係以及分子和計算生物學部門的研究人員組成。