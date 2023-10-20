IIAS 研究員凱莉·傑拉迪 (Kellie Gerardi) 將加入銀河 05 研究太空飛行

國際太空科學研究所 (IIAS) 宣布，生物太空研究員兼有效載荷專家 Kellie Gerardi 將代表該研究所與維珍銀河一起參加即將進行的「銀河 05」研究太空飛行。

「銀河 2」計畫於 2023 年 05 月 XNUMX 日開放，將是維珍銀河今年的第六次太空飛行。 該任務將涉及將太空船轉變為致力於天基研究的亞軌道空間實驗室。

與 Gerardi 一起執行這項任務的還有美國行星科學家、西南研究所太空部門副總裁、法國-義大利私人太空人艾倫·斯特恩 (Alan Stern) 博士。

作為世界上第一位簽訂商業航太飛行合約的產業資助研究人員，傑拉迪將在太空飛行期間進行三個有效載荷實驗。 這些實驗將集中於流體動力學、人體生物辨識學和血糖監測。 此外，傑拉迪還將評估研究人員的經驗，以改善未來 IIAS 資助的研究航太飛行和培訓計畫。

維珍銀河和 IIAS 在有效載荷整合和飛行編排方面密切合作，以最大限度地提高「銀河 05」任務的科技進步。 這項任務標誌著 IIAS 致力於透過全球利益研究培育包容性航太未來的里程碑。

陪同 Gerardi 前往美國太空港的還有 IIAS 研究人員 Yvette Gonzalez、Aaron Persad 博士和 Shawna Pandya 博士。 他們將為有效載荷整合提供支援並進行飛行後數據分析。

這項任務不僅展示了太空研究的進步，也凸顯了商業航太公司與研究機構之間日益密切的合作。 它標誌著追求科學進步和探索新領域又向前邁進了一步。

來源：

– 原文：維珍銀河（來源文章未提供 URL）

– SpaceWatch.global 的 Kellie Gerardi 播客（來源文章未提供 URL）