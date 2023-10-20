美國太空總署的哈伯望遠鏡捕捉了令人驚嘆的宇宙珊瑚礁影像

美國太空總署的哈伯太空望遠鏡繼續讓太空愛好者驚嘆不已，捕捉到令人驚嘆的宇宙影像。 在 Instagram 帳號的最新更新中，美國太空總署分享了兩張由哈伯望遠鏡拍攝的迷人影像。 這些圖像展示了位於金劍魚座距地球 163,000 光年的「宇宙珊瑚礁」。

這些圖像描繪了兩個相鄰的宇宙塵埃和氣體雲：巨大的紅色星雲 NGC 2014 和較小的藍色星雲 NGC 2020。這些星雲位於大麥哲倫星雲（銀河系的衛星星系，充滿了大質量恆星）中一個巨大的恆星形成區域的一部分。

據 NASA 稱，影像中心附近的恆星明顯比太陽大，大小為太陽的 10 到 20 倍。 這些恆星發出的強烈輻射將周圍的緻密氣體（包括氧氣）加熱到約 20,000°F (11,000°C) 的溫度。 影像左下角的星雲是由一顆比太陽亮 200,000 萬倍的恆星形成的，並透過一系列噴發排出了氣體。

美國太空總署發布的這張令人驚嘆的圖像展示了一個明亮的藍色環，中間有一個小藍點。 紅色和橙色的氣體波從圖像的左上方到右上方呈弧形，淺藍色的中心從紅色的海洋中浮現出來。 此外，影像中散佈著幾個亮白點。 右上，可以看到浩瀚的太空中散發出深藍色的氣體。

這張影像是使用哈伯的廣角相機 3 拍攝的，以紀念該望遠鏡在太空中運行 30 週年。 自 24 年 1990 月 1.4 日發射以來，哈伯太空望遠鏡已對近 47,000 個天體進行了超過 175,000 萬次觀測。 望遠鏡以美國天文學家 Edwin P. Hubble 的名字命名，他證實了宇宙膨脹的本質。該望遠鏡已完成繞地球運行超過 4.4 圈，覆蓋距離約 XNUMX 億英里。

美國太空總署哈伯望遠鏡發布的這張令人難以置信的圖像引起了太空愛好者的廣泛關注。 用戶表達了他們的敬畏、敬畏和欽佩，其中一個人將這張照片描述為“美麗”，另一個人則注意到了引人注目的色彩。 無可否認，哈伯望遠鏡讓我們得以一窺宇宙奇觀。

資料來源：NDTV、Space.com