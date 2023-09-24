太空人弗蘭克·魯比奧對延長任務持續時間感到遺憾

太空人弗蘭克·魯比奧目前保持著美國宇航局宇航員在太空停留時間最長的記錄，他透露，如果他知道任務會延長一年而不是計劃的六個月，他就會拒絕這次任務。 盧比奧在國際太空站 (ISS) 的現場直播中承認了這一點，他自 2022 年 XNUMX 月以來一直居住在那裡。

當原本要帶他返回地球的太空船開始向近地軌道洩漏冷卻劑時，盧比歐的任務被延長了。 結果，返程變得不安全，盧比歐被迫在國際太空站上再待六個月。 儘管盧比歐成為第一位在太空停留一年的美國太空人，並超越了馬克范德黑此前創下的紀錄，取得了重大成就，但盧比歐表示，他不會願意報名這麼長時間。

這項決定主要是出於家庭承諾，因為盧比歐提到在他長期逗留期間錯過了重要的活動。 他強調，如果事先有選擇，他將不得不拒絕這項任務，並表示返回地球後與妻子和孩子團聚是他的首要任務。 盧比歐也提到，他渴望享受回到家的簡單樂趣，例如在院子裡度過時光，享受平靜與安寧。

儘管盧比歐個人有所保留，但他承認有必要做出犧牲以確保國際太空站的順利運作。 他認識到完成任務並有效地為太空站正在進行的科學研究做出貢獻的重要性。

當盧比歐準備搭乘聯盟號太空船返回地球時，他的故事讓人難得一睹長期遠離家人的太空人所面臨的情感挑戰。 他對延長任務期限的遺憾強調了在專業成就和個人承諾之間保持平衡的重要性。

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