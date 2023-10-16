新研究探討了有機物對穀神星的影響

美國太空總署黎明任務的非凡發現之一是在小行星帶最大的天體穀神星上存在著複雜的有機物。 由碳鍊和氫鏈組成的脂肪族分子的發現，以及穀神星上水冰的存在，顯示這顆矮行星可能曾經擁有生命所必需的成分。

自2017 年發現以來，這些脂肪族有機物如何起源於穀神星，一直是人們廣泛研究的話題。一些研究表明，它們是由彗星或富含有機物的撞擊物傳送到穀神星的，而另一些研究則提出，它們是在穀神星上形成的。矮行星透過鹹水改變其物質。 無論其來源為何，穀神星上的有機物都受到了其表面的許多撞擊的影響。

即將在美國地質學會 GSA Connects 2023 會議上公佈的新研究旨在擴大我們對撞擊如何影響穀神星上脂肪族分子的理解。 這些發現對於確定這些有機物的起源和評估矮行星的宜居性至關重要。

約翰霍普金斯大學應用物理實驗室的行星科學家、首席科學家泰里克戴利（Terik Daly）解釋說，這項研究的動機是最初在穀神星的一個大型撞擊坑附近發現了有機物。 研究表明，有機物可能比之前認為的更廣泛，並且它們似乎能夠承受類似穀神星條件下的影響。

了解撞擊對穀神星有機物的影響對於解開這顆矮行星的奧秘以及它如何支持生命至關重要。 透過進一步研究這些有機物的彈性及其在穀神星上的分佈，科學家們希望能夠更深入地了解這個有趣天體的起源和宜居性。

來源：

– NASA / 約翰霍普金斯大學應用物理實驗室

– 美國地質學會