足跡顯示人類在 23,000 年前抵達美洲：研究

一項新的研究挑戰了人類在大約 14,000 年前到達北美內陸的既定信念。 相反，這項研究支持這樣的觀點：早在 23,000 年前，也就是最後一個冰河時期，就有人類生活在美洲。 新墨西哥州發現的腳印化石使美洲人類存在的記錄增加了 7,000 年，改寫了美國的史前史。

先前的信念是，人類透過兩個大冰原之間形成的無冰走廊進入北美。 然而，這項新研究表明，要么冰對它們的通行幾乎沒有障礙，要么人類已經在美洲停留了更長的時間，可能是在更早的融化時期到達的。

研究中使用的一種確定足跡年代的方法是對沉積層中發現的溝草種子進行放射性碳定年。 然而，一些研究人員批評放射性碳定年結果，認為由於「硬水」效應，日期出現偏差。 為了解決這一批評，研究小組使用流式細胞儀技術來計數和分離化石花粉以進行放射性碳定年。

流式細胞儀通常用於醫學科學，使研究人員能夠對花粉粒進行計數和濃縮。 透過擁有大量的花粉，研究小組能夠選擇不會受到舊水影響的植物，例如松樹。 經過大量的實驗室工作，基於松花粉的放射性碳測年結果驗證了足跡的原始年代，並證實了該地點不存在舊水的影響。

研究也利用光刺激發光（OSL）測年作為獨立檢查。 OSL 依賴石英顆粒內能量的積累，能量越多表示顆粒越老。 透過使用金屬管對埋藏的石英顆粒進行採樣，研究人員能夠確定石英顆粒最後一次看到陽光的時間。

這項研究挑戰了美洲人類定居的既定時間表，將其向後推了幾千年。 流式細胞儀和光釋光測年等創新技術的使用提供了額外的證據來支持上一個冰河時期人類在美洲的早期存在。

來源：

– 「足跡顯示人類在 23,000 年前到達美國：研究」（國家公園管理局）

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