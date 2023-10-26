挖掘歷史：人類與尼安德塔人雜交的新發現

一項開創性的研究表明，人類和尼安德特人的雜交時間比之前認為的要早得多，大約發生在 250,000 萬年前。 這項發現挑戰了長期以來認為雜交僅發生在 75,000 年前的觀念。 透過 DNA 分析，研究人員發現了這些古代相互作用歷史的寶貴見解。

DNA 研究的啟示

先前的研究表明，尼安德特人大約百分之六的基因可以追溯到人類。 此外，科學家也發現撒哈拉以南非洲的某些族群擁有尼安德特人 DNA 的痕跡。 這顯示早期人類與尼安德特人混居，隨後返回非洲，留下了基因印記。

專門研究演化和群體基因組學的副教授 Michael Dannemann 表示，這項新研究為現代人類基因組中的尼安德特人 DNA 註釋提供了更高的準確性。 此外，它還有助於了解基因混合如何影響尼安德特人和早期人類的身體特徵。 此外，它還增強了我們對它們過去的遷徙模式和相互作用的了解。

撒哈拉以南非洲地區存在尼安德塔人 DNA

最近發表在《細胞》雜誌上的一項研究揭示了撒哈拉以南非洲人後裔中存在尼安德特人 DNA。 儘管這種 DNA 的起源仍然是個謎，但這項研究主要集中在與尼日爾-剛果有祖先聯繫的人群。

為了揭示當今人類中是否存在尼安德特人DNA，研究人員將來自被稱為「阿爾泰尼安德特人」的古代尼安德特人的遺傳物質與來自180 個不同撒哈拉以南非洲人群的XNUMX 個人的基因進行了比較。

透過統計分析，科學家們確定了人類和尼安德特人之間共有的遺傳變異，並研究了這些基因版本是如何遺傳的。 研究發現，所有檢查過的撒哈拉以南非洲基因組都含有尼安德特人 DNA，其中一些表現出高達 1.5% 的尼安德特人遺傳物質。 這種對雜交的寶貴見解表明，這些基因組是從與尼安德特人混合併返回非洲的人類遺傳而來的。

最近的研究顯示尼安德特人 DNA 的存在

最有趣的是，研究人員發現人類基因組中的大部分尼安德特人 DNA 集中在不編碼蛋白質合成的區域。 相反，人類 DNA 中的這些相同區域缺乏尼安德特人基因。 這顯示尼安德塔人在演化過程中並不偏愛人類基因。 相反，這兩個物種的演化方式不同，它們的基因組適應不同的目的。

科羅拉多大學博爾德分校的群體遺傳學家費爾南多·維拉尼亞強調了這項發現的重要性。 他認為這意味著兩組基因並不優於另一組，也不低於另一組。 它們只是進化來實現每個物種基因組內的不同功能。

對人類演化的更多見解

這些非凡的發現為科學家提供了進一步了解人類演化的複雜性的機會。 該研究的資深作者、賓州大學遺傳學和生物學教授薩拉·蒂什科夫(Sarah Tishkoff) 提議對250,000 萬年前人口的基因組成進行更深入的研究，並將其與現代人類的基因進行比較。 這種比較分析可以揭示有關我們物種的歷史和適應的寶貴資訊。

常見問題解答：

問：人類和尼安德塔人何時首次雜交？

答：新的研究表明，雜交發生在大約 250,000 萬年前，這挑戰了先前認為雜交發生在 75,000 年前的觀點。

Q：現代人類的尼安德塔人 DNA 是在哪裡發現的？

答：尼安德特人 DNA 可以在生活在撒哈拉以南非洲的個體的基因組成中找到，特別是在與尼日爾-剛果有祖先聯繫的人群中。

Q：現代人類中尼安德特人 DNA 的存在揭示了什麼？

答：這顯示早期人類與尼安德特人混居，然後返回非洲，留下了基因印記。

Q：透過研究現代人類基因組中的尼安德特人 DNA 可以獲得哪些見解？

答：透過分析尼安德特人和早期人類之間基因融合的影響，科學家可以更了解這兩個群體的身體特徵以及他們過去的遷徙和互動。