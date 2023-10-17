小行星 12P/Pons-Brooks 將於 2024 年肉眼可見

以其低溫火山活動而聞名的12P/Pons-Brooks 彗星將於21 年2024 月18.6 日經過最接近地球的地方。它的直徑約為30 英里（XNUMX 公里），有可能在這段時間內肉眼可見。這場親密的邂逅。

低溫火山作用，也稱為冷火山作用，是一種地質過程，水、氨或甲烷等冰物質從天體內部噴發，而不是熔岩。 這些冰火山經常出現在彗星和外太陽系的一些衛星等冰冷天體中。

12P/龐斯-布魯克斯彗星最初由天文學家讓·路易斯·龐斯於1812 年發現，後來由威廉·羅伯特·布魯克斯於1883 年獨立重新發現。它沿著橢圓軌道繞太陽運行，平均週期約為70.5年。

在 2024 年最接近地球期間，12P/龐斯-布魯克斯有可能肉眼可見。 這意味著，在沒有望遠鏡或雙筒望遠鏡的幫助下，觀星者也許能夠在夜空中看到這顆彗星。 然而，彗星的可見度有時是不可預測的，因為它取決於彗星的亮度和與地球的距離等因素。

彗星由揮發性物質的混合物組成，例如水冰、灰塵、二氧化碳和甲烷。 當彗星接近太陽時，熱量會導致這些揮發性物質蒸發，並在彗核周圍產生發光的彗髮或大氣層。 這種發光的彗髮和彗尾使得彗星從地球上可見。

對於天文學愛好者來說，及時了解 12 年 2024P/龐斯-布魯克斯彗星能見度的最新信息和預測非常重要。在適當的天氣條件和晴朗的夜空下，有機會親眼目睹這顆冰火山彗星。眼睛。

來源：冰火山彗星 12P/Pons-Brooks； 冰火山作用； 彗星