謝謝休伯特·里夫斯：和平與環境倡議的遺產

休伯特·里夫斯，著名的天文物理學家、生態學家和堅定的人文主義者，在世界上留下了不可磨滅的印記。 透過他的工作和堅定不移的奉獻精神，他激勵了無數人反思和平、環境永續性和地球未來的重要性。

裡維斯一直是旨在保護環境和應對氣候變遷的倡議的堅定支持者。 他同意政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）的建議，並強調採取行動確保子孫後代擁有一個宜居世界的重要性。 在他的電影《休伯特·里夫斯：明星出納員》和《從心看海洋》中，他雄辯地提醒我們保護和珍惜地球的責任。

里夫斯的著名著作之一《醉酒時刻》對全球核武庫進行了發人深省的分析。 他沒有訴諸罪惡感或道德，而是呼籲我們的集體意識，敦促我們面對核戰的恐怖，努力建立一個更安全的世界。

裡維斯也強調需要承認人性的固有缺陷。 雖然他的訊息可能難以接受，但他警告我們，除非我們解決這些缺點，否則我們將繼續重複過去的錯誤。 他懇求我們拒絕參與暴力和報復行為，並鼓勵全球拒絕讓痛苦循環永久化。

除了作為科學家和作家的貢獻之外，李維斯作為詩人的遺產也不容忽視。 他的書《藍色的耐心》以其抒情的散文和普遍的主題吸引了觀眾。 這本書的成功使李維斯一躍成為人們關注的焦點，並幫助他向更廣泛的讀者傳達希望和同情的信息。

在我們告別休伯特·里夫斯時，我們向他的兒子、同事尼古拉斯·里夫斯以及整個里夫斯家族表示哀悼。 我們認識到休伯特對世界的深遠影響，並致力於發揚他的和平與環境倡導遺產。

來源：

——空間，以我的目光為形式。 Éditions l'Essentiel（第 89-90 頁）——1995 年的文本，配有 Mohror 的照片，由 Garneau 書店分類在 bibliothèque Sciences（科學圖書館）中。

——皮耶‧賈斯敏，和平藝術家。