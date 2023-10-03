美麗的螺旋星系 NGC 4654：宇宙現象的驚人一瞥

哈伯太空望遠鏡繼續其探索浩瀚宇宙的使命，並為我們帶來令人難以置信的圖像。 作為這項持續努力的一部分，哈伯望遠鏡每天都會分享一張新的星系影像，直到 7 月 4654 日。最新的令人驚嘆的影像是 NGC XNUMX，一個位於室女座的中間螺旋星系。

NGC 4654 是一個迷人的星系，距離地球約 55 萬光年。 它以其閃亮的中心和旋轉的星臂而引人注目。 這個星係如此獨特的原因在於它被歸類為「中間」螺旋星系，結合了無棒螺旋和棒螺旋的特徵。

NGC 4654 位於天赤道以北，從北半球和南半球的大部分地區都可以看到。 處女座星團中的許多星系，包括 NGC 4654，顯示出恆星和中性氫氣的不對稱分佈。 科學家將這種不對稱性歸因於一種稱為「沖壓壓力剝離」的過程。

當 NGC 4654 這樣的星系穿過過熱等離子體（稱為“星團內介質”，主要由氫組成）時，就會發生沖壓壓力剝離。 來自室女座星系團的引力對 NGC 4654 施加壓力，剝離其氣體。 這個過程在銀河系的東南側形成了一條又長又細的氫氣尾巴，類似於風對騎自行車的人的影響。

有趣的是，儘管經歷了沖壓壓力剝離，NGC 4654 仍保持與其他同等大小星系一致的恆星形成率。 這種不尋常的現象歸因於大約 4639 億年前與其伴星系 NGC 500 的相互作用。 NGC 4639 的引力將 NGC 4654 邊緣的氣體剝離，導致恆星分佈不對稱，限制了該區域恆星的形成。

研究 NGC 4654 這樣的星系為科學家提供了關於年輕恆星與形成它們的冷氣體之間關係的寶貴見解。 美國太空總署哈伯太空望遠鏡利用可見光、紫外線和紅外線拍攝的影像讓人們對這些宇宙現像有了令人驚嘆的一瞥。

來源：

– 哈勃太空望遠鏡

–美國宇航局