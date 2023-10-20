獵戶座流星雨：一場壯觀的流星雨

獵戶座流星雨是最著名和最可靠的流星雨之一，是值得一看的景象。 如果你曾經對夜空中的流星感到好奇，那麼重要的是要知道它們實際上並不是恆星，而是流星體，是在太空中移動的岩石。 這些流星體的大小不等，從小卵石和沙子到較大的物體。

當地球繞著太陽運行時，它偶爾會偶然遇到這些流星體。 事實上，每天大約有 48 噸來自太空的物質撞擊地球。 當這些流星體進入地球大氣層時，它們就變成了流星。 獵戶座流星雨的平均速度約為 61 公里/秒，在高空燃燒，在天空中形成短暫可見的明亮條紋。

像獵戶座流星雨這樣的流星雨並不是與流星體的隨機遭遇。 當地球穿過彗星繞太陽運行時留下的更密集的空間碎片區域時，就會發生這種情況。 彗星是由冷凍氣體結合在一起的鬆散物質組成的，當地球遇到這些碎片時，就會產生壯觀的流星劃過天空的景象。

獵戶座流星雨尤其令人感興趣，因為它們與哈雷彗星有關。 哈雷彗星每 75 年繞行一周，當它接近太陽時，它的冰會變成氣體，留下一條鬆散的碎石痕跡。 當地球穿過這些碎片時，我們就會經歷獵戶座流星雨。

要欣賞像獵戶座流星雨這樣的流星雨，不需要特殊設備。 然而，選擇正確的時間和地點很重要。 流星雨以星座命名，表示流星進入我們大氣層的方向。 對於獵戶座流星雨，輻射點位於獵戶座，就在其肩膀的左上方。 夜晚最有希望觀測獵戶座流星雨的時間通常是下半場。

獵戶座流星雨從 21 月初開始，到 22 月初結束，高峰期發生在 2023 年 40 月 70 日至 20 日。高峰期期間，您預計每小時平均會看到 30 至 XNUMX 顆流星。 光污染會影響能見度，因此找到一個遠離強光的地方至關重要。 此外，讓眼睛適應黑暗 XNUMX 到 XNUMX 分鐘對於發現最微弱的流星也至關重要。

觀看流星是一項美妙的活動，它可以讓您擺脫繁忙的日常生活，並與宇宙建立聯繫。 它需要耐心，以及冷靜感和對周圍環境的認識。 因此，喝杯熱飲，找個舒適的地方，欣賞獵戶座流星雨的壯麗景色。

定義：

– 流星體：在太空中移動的岩石。

– 流星：進入地球大氣層並且正在燃燒的流星體。

– 流星雨：可以觀測到來自同一輻射點的多顆流星的天體事件。

– 彗星：一個骯髒的雪球，由冷凍氣體黏合在一起的鬆散材料製成。

– 輻射點：天空中流星雨的流星似乎起源的點。

來源：

–“獵戶座流星雨：本月尋找流星之夜”，《福布斯》

– “太空岩石 101：什麼是流星體、流星和隕石？”，NASA