美國太空總署將在 OSIRIS-REx 任務期間公佈本努小行星的樣本

美國太空總署將公佈奧西里斯-雷克斯任務期間從貝努小行星收集的樣本。 該航太局將於週三直播此活動。 OSIRIS-REx 任務標誌著 NASA 首次從遙遠的小行星上取得樣本。 這項複雜的操作包括將太空船降落在岩石上，從中抓取和儲存材料，然後將它們帶回地球。

該任務於 2016 年 XNUMX 月啟動，四年後成功收集了樣本。 太空船將樣本放入太空艙中，按計畫降落在猶他州沙漠。 太空艙被存放在著陸點附近的無塵室中後，被運送到休士頓的約翰遜航天中心，並在那裡打開。 這將使多年的科學研究得以開始，為太陽系的形成和地球生命的起源提供寶貴的見解。

美國太空總署局長比爾·納爾遜將這次任務描述為「帶來了一些非凡的東西：地球上迄今為止收到的最大的小行星樣本」。 他進一步解釋說，該樣本將幫助科學家研究行星的形成，加深我們對可能影響地球的小行星的了解，並為太陽系的起源和形成提供見解。

科學家目前正在對貝努材料進行初步分析。 掃描電子顯微鏡 (SEM)、紅外線測量和 X 射線衍射 (XRD) 等分析儀器將用於更好地了解樣品。 這些測試將提供對貝努材料的基本了解，並為進一步詳細調查鋪平道路。

來自貝努小行星的樣本將於美國東部時間 11 月 11 日星期三上午 XNUMX 點的特別活動中公佈。可以透過 NASA 網站頂部嵌入的影片播放器或造訪 NASA TV 觀看活動。 不要錯過太空探索中這激動人心的里程碑。

來源：

– NASA 將在 OSIRIS-REx 任務期間展示 Bennu 小行星的樣本

– 圖片：美國太空總署