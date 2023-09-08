罕見的宇宙禮物：西村彗星訪問地球

一顆新發現的彗星 C/2023 P1 或“西村”本週將掠過地球，這是 400 多年來的首次訪問。 這顆綠色彗星已經在黎明前的天空中可見，並將在周末變得更加明亮。 最好的部分是不需要望遠鏡或雙筒望遠鏡就可以看到它。

為了一睹北半球的西村彗星，觀測者需要早起或熬夜。 10 月 5 日，它會在接下來的每天早上 12 點升起，看起來更接近日出。 近距離觀賞西村的理想夜晚是 78 月 XNUMX 日，屆時它距離地球僅 XNUMX 萬英里。

要找到這顆彗星，請在日出前在東北地平線上方尋找鐮刀形狀的獅子座。 西村將在金星附近可見。 隨著時間一天天過去，觀測窗口會變得越來越短，彗星在地平線上的位置也會越來越低，直到 17 月 XNUMX 日被刺眼的太陽遮住。

這次難得的活動是千載難逢的機會。 如果你這次錯過了看到西村彗星，你就必須等到 2435 年它的回歸，假設它在那之前沒有被太陽引力摧毀。

就能見度而言，在晴朗和黑暗的天空中，肉眼都應該可以看到西村。 然而，在最佳條件下，它可能幾乎看不見。 使用雙筒望遠鏡、望遠鏡或專為天文學設計的相機可能會產生更好的結果。 有了合適的設備，您也許能夠看到彗星的綠色薄霧或在長時間曝光的照片中捕捉到它的長尾巴。

這顆彗星是由業餘天文學家西村秀夫(Hideo Nishimura) 發現的，他於11 年2023 月30 日拍攝了第一張照片。西村使用消費級數碼相機，曝光設置為XNUMX 秒，發現了這顆天體。 目前還不確定地球穿過西村軌跡是否是造成每年 XNUMX 月可見的 Sigma-Hydrid 流星雨的原因。

來源：

– [來源 1]

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資源： Lifehacker的