為 2023 年和 2024 年壯觀的日食做好準備

2023 年和 2024 年，美國將發生兩次迷人的天體事件：日環食和日全食。 為了安全地見證這些令人驚嘆的事件，準備好合適的設備非常重要。

第一個事件是日環食，將於 14 年 2023 月 90 日發生。從俄勒岡州到德克薩斯州都可以看到這次日食，最大的日環食覆蓋了太陽的 XNUMX%。 在日食高峰期間，太陽的外緣將產生令人驚嘆的「火環」效果。 在整個日食期間佩戴太陽濾光眼鏡至關重要。

第二次事件是日全食，將於 8 年 2024 月 115 日發生，從德克薩斯州到緬因州都可以看到。 在日全食期間，月球經過太陽和地球之間，完全擋住太陽的表面長達數分鐘。 在全食期間摘下日食眼鏡是安全的，但在這個階段之前和之後必須佩戴它們，因為太陽將再次可見。 只有位於 XNUMX 英里寬的路徑內的地區才能看到全食，而美國其他地區將經歷日偏食。

為了安全地觀看這些日食，必須使用帶有太陽濾光片的眼鏡，也稱為日食眼鏡。 這些眼鏡應符合直接觀看陽光的 ISO 12312-2 國際標準，因為普通太陽眼鏡是不夠的。 值得注意的是，從亞馬遜或 eBay 等線上零售商購買的眼鏡可能不可靠，因為一些賣家可能沒有對其產品進行適當的安全測試。

建議在購買日食眼鏡或太陽能濾光片時使用美國天文學會的安全供應商名單。 此外，Home Depot、Lowe's 和 Walmart 等大型商店可能會出售符合 ISO 標準的日食眼鏡，售完為止。 使用前必須檢查眼鏡是否有任何損壞，例如刮痕或濾光片鬆動。

在您的日曆上標記 2023 年和 2024 年令人驚嘆的日食，並記住使用適當的眼睛保護措施來優先考慮您的安全。 享受大自然為我們準備的非凡天文事件。

定義：

日環食是月球距離地球最遠的日食，導致太陽在月球周圍看起來像一個明亮的環或環。

當月球完全遮擋太陽時，就會發生日全食，導致白天出現短暫的黑暗。

太陽濾光眼鏡是一種特殊用途的眼鏡，可以在日食期間保護眼睛免受有害的太陽輻射，從而可以安全地觀看太陽。

ISO 12312-2 標準是針對直接陽光觀察中所使用的濾光片的國際安全標準。

來源：

– 美國天文學會

–美國宇航局