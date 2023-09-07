研究發現，寄生蠕蟲通過改變基因表達來操縱宿主行為

布朗大學生物學家最近進行的一項研究揭示了寄生蟲對其宿主行為改變影響背後的分子機制。 該研究的重點是一種被寄生蟲感染、導致行為和外觀發生變化的褐蝦。

受感染的蝦被稱為Orchestia grurus，呈現出鮮豔的橙色，並在鹽沼的暴露區域停留更多時間，增加了它們對鳥類捕食的脆弱性。 研究人員推測，寄生蟲 Levinseniella byrdi 正在操縱宿主的行為，以確保其在宿主之間的傳播。

為了研究這一假設，科學家們對受感染和未受感染的蝦的 DNA 進行了測序，並分析了基因表達模式。 他們發現，被寄生蟲感染會激活與蝦的色素沉著和感官檢測相關的基因轉錄本。 此外，受感染的蝦中與免疫反應相關的基因轉錄本受到抑制，這可能解釋了為什麼寄生蟲能夠在宿主體內持續存在。

了解宿主與寄生蟲相互作用背後的分子機制對於管理野生動物和人類的病原體非常重要。 在其他生物體中也觀察到了寄生蟲對宿主行為的類似操縱，例如某些真菌對昆蟲的殭屍化作用。 通過研究這些相互作用，科學家希望深入了解病原體疾病的起源和機制。

這項研究的結果有助於我們理解寄生蟲與其宿主之間的複雜關係。 需要進一步的研究來完全闡明其複雜的機制，但這項研究為宿主與寄生蟲相互作用領域提供了重要的墊腳石。

來源：

– “分子生態學” – https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mec.15726