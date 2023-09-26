用模擬地圖一窺銀河系的引力波

使用重力波繪製的銀河系模擬地圖讓我們得以一睹未來天基探測器將觀測到的景象。 雖然地面探測器已探測到 90 多個重力波事件，但它們都不是源自於我們自己的銀河系。 然而，我們的銀河係是超緊湊雙星的所在地，這些雙星是已經演化成恆星遺跡的雙星。 這些雙星包含緊密軌道上的白矮星、中子星和黑洞等緻密天體。 由於頻率較低，地面探測器無法偵測到這些雙星發出的重力波。

為了解決這個限制，正在開發幾種天基重力波探測器。 其中，歐洲太空總署的雷射干涉儀空間天線（LISA）處於最前沿，預計在 2030 年代發射。 中國科學家也正在研究兩個任務概念，名為「天琴」和「太極」。 這些天基探測器將能夠在重力波中研究銀河系，類似於天文學家在 X 射線和伽馬射線等其他波長中研究銀河系的方式。

由美國太空總署戈達德太空飛行中心的 Kaitlyn Szekerczes 領導的研究小組模擬了銀河系中超緊湊雙星發出的重力波的強度和頻率。 模擬影像顯示這些雙星集中在銀河系的螺旋盤中，延伸到銀河暈中。 該圖像提供了引力波中銀河系的全天空視圖，凸顯了以新的獨特方式觀察宇宙的潛力。

超緊湊雙星的探測對於重力波天文學尤其重要。 中子星和黑洞不會發出太多的光，這使得它們難以被偵測到。 然而，超緊湊雙星應該會在重力波中發出明亮的輻射，使得 LISA 這樣的天基探測器能夠發現數以萬計的雙星。 此外，對這些雙星的研究可以透過光學、X射線和伽馬射線望遠鏡來補充，從而實現結合電磁和重力波觀測的「多信使天文學」。

銀河系重力波的模擬圖像已發表在《天文學雜誌》上，為天基重力波天文學的未來提供了誘人的一瞥。

定義：

– 重力波：由大質量物體的加速所引起的時空結構中的漣漪。

– 超緊湊雙星：已演化為緊密配對的雙星系統，其中一顆或兩顆恆星已成為恆星遺跡。

– LIGO：雷射干涉儀重力波天文台，一種地基重力波探測器。

– Virgo：位於義大利的地面重力波探測器。

– KAGRA：位於日本的地面重力波探測器。

– LISA：雷射干涉儀空間天線，計畫中的天基重力波探測器。

– 天琴：中國提出的天基重力波任務概念。

–太極：中國提出的另一個天基重力波任務概念。

來源：

– 原文：《天文學雜誌》（2021 年 XNUMX 月）

– 美國宇航局戈達德太空飛行中心