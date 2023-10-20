氮氣輪胎在採礦作業中的好處

採礦經營者面臨持續的挑戰，既要維持生產力，也要在充滿挑戰的工作條件下確保員工的安全。 裝載機和拖運卡車等大型礦用車輛在這些問題中發揮核心作用，並且需要既有效又安全的輪胎。

輪胎安全在採礦業中至關重要。 礦用車輛的輪胎必須提供穩定性和牽引力以移動物料並防止事故。 然而，這些機器的重量和功率可能會導致輪胎故障，從而引發問題，甚至帶來爆炸的風險。 目前，礦用車輛輪胎通常充滿含氧空氣，這增加了破裂或火花引起爆炸的風險。

減輕這種風險的一種解決方案是用氮氣代替空氣填充礦用車輛輪胎。 氮氣已用於乘用車，以維持輪胎壓力並提高燃油效率，它還提供了提高礦用車輛安全性的額外好處。 當輪胎充滿氮氣時，爆炸的風險會大大降低。

氮氣為礦用車輛輪胎提供了多種直接好處。 它可以減緩壓力損失並減少水蒸氣對金屬輪胎部件的腐蝕。 這意味著工人和採礦經營者的安全得到提高。

此外，氮氣可以減緩通氣，有助於延長輪胎的使用壽命。 雖然氧氣和氮氣都可以滲透輪胎壁，但氮氣的滲透速度比氧氣慢四倍，比水蒸氣慢 100 倍以上。 這可以使輪胎壽命延長 10%。

輪胎故障可能導致停機和嚴重停機。 氮氣有助於保持輪胎最佳充氣狀態，減少彎曲和摩擦，從而降低輪胎過熱和故障的風險。 它還提高了燃料效率，因為與氧氣相比，氮氣的損失速度較慢。

礦用車輛輪胎因其尺寸、品質和壓力而構成安全隱患。 在這些輪胎中填充氧氣會增加輪胎起火的風險，尤其是在地下礦井中。 充氮輪胎可顯著降低此風險。

雖然實施氮氣充氣系統存在一些挑戰，例如將氮氣運送到偏遠礦場的成本和排放量大，但仍有潛在的解決方案。 一些公司正在探索在採礦場生產氮氣，這將節省成本，並允許在其他採礦過程中使用氮氣，例如煤炭開採中的甲烷抑制。

雖然氮氣輪胎在採礦作業中的使用並不廣泛，但它越來越受歡迎，特別是在南非，它已成為行業標準。 氮氣發生器正在供應給各國的採礦作業，該技術用戶友好且易於安裝。

總之，在採礦作業中使用氮氣輪胎具有許多好處，主要是在安全方面。 儘管有需要克服的挑戰，但在地下礦場中使用氮氣發生器可以在節省成本和改進採礦流程方面提供額外的優勢。

參考文獻：

– Tunnicliffe, A.（2023 年，8 月 XNUMX 日）。 進展順利：氮氣如何改善礦用輪胎行駛中的輪胎重新格式化。 礦業周刊。 摘自[來源]

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