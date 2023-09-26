美國太空總署開始從小行星貝努打開樣本艙

NASA 的 OSIRIS-REx 任務已成功從近地小行星貝努 (Bennu) 取回小行星樣本。 現在，美國太空總署休士頓約翰遜太空中心的技術人員正在小心翼翼地打開樣本艙，以獲取內部的小行星物質。

降落在猶他州沙漠的太空艙將被一塊一塊地拆除，以到達裝有珍貴小行星樣本的內部罐子。 這種有條不紊的方法是為了確保未來科學研究樣本的安全和保存。

罐內可能含有多達 9 盎司（250 克）的太空岩石和來自貝努的塵埃。 雖然預計不會發現任何生物材料，但研究人員更擔心地球生物的潛在污染。 貝努是一顆富含碳的小行星，已經存在了數十億年，使其成為有關早期太陽系中地球等岩石行星形成的寶貴資訊來源。

太空艙下降後，它被運送到臨時無塵室，在那裡採集沙漠地面和大氣樣本。 然後小心地打開膠囊，並進行氮氣吹掃，以防止氧氣、水分或地球細菌的污染。

部分打開的太空艙隨後被運送到約翰遜航太中心的管理設施，並將在接下來的幾天內繼續進行拆卸。 內部罐將被放置在一個密封容器中，稱為“手套箱”，充滿氫氣。 技術人員將戴著手套通過隔板接觸罐，以確保環境受控。

11 月 200 日，NASA 計劃公開披露罐內的內容，包括有關外部灰塵顆粒的初步發現。 這些樣本將分發給全球約 XNUMX 名科學家進行深入研究和分析。

這次從小行星貝努的樣本返回是美國宇航局的首次小行星樣本返回任務，預計將比日本之前對小行星龍宮和糸川的任務提供更大的樣本。 NASA 正在準備其他樣本返回項目，包括與日本的 MMX 任務合作，於 2029 年從火星衛星火衛一帶回樣本，以及計劃通過阿爾忒彌斯計劃和毅力號火星車從月球和火星檢索樣本，分別。

資料來源：NASA