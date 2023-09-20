研究發現人體含有數兆個細胞

一項新的研究估計人體含有數量驚人的細胞。 研究人員分析了 1,500 多篇論文，確定成年男性平均擁有約 36 兆個細胞，成年女性擁有 28 兆個細胞，10 歲兒童擁有約 17 兆個細胞。 這項發表在《PNAS》雜誌上的研究考慮了體內 400 個組織中 60 種細胞的大小和數量。 分析揭示了細胞大小和計數之間一致的反比關係。 換句話說，相對於較小的單元，較大的單元具有較低的總數。 這種模式涵蓋了各種細胞大小，從微小的紅血球到大的肌肉細胞。

研究作者承認他們的研究結果有其限制。 提供的數據是基於「平均」成人和兒童，並未考慮到個體之間體型和體重的顯著差異。 研究人員還指出，由於依賴間接測量而不是細胞質量的直接測量，他們的估計存在不確定性。 然而，該研究強調了先前細胞計數估計值的差異，這可能對我們了解淋巴細胞相關的健康和愛滋病毒和白血病等疾病產生影響。 研究發現，人體內約有2兆個淋巴球，是先前估計的四倍。

需要進一步的研究來更全面地了解人體的細胞計數，特別是婦女和兒童的細胞計數。 然而，這項研究為了解構成人體的大量細胞以及細胞大小和計數之間的關係提供了寶貴的見解。

來源：

新科學家：“人體估計攜帶約30兆個人體細胞” PNAS：“用於在螢光顯微鏡中準確標記和追蹤動態亞細胞結構的可擴展生成模型”