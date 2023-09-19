研究發現果蠅利用記憶來尋找食物

研究人員發現果蠅大腦如何將過去獎勵的記憶轉化為可操作的行為，使它們能夠找到食物。 具體來說，大腦中一個稱為蘑菇體的關鍵區域處理嗅覺訊息並為不同的氣味分配值。 然而，尚不清楚這些值如何影響運動行為。 這項研究發現了一組稱為 UpWiN 的神經元，它們在將氣味記憶轉化為逆風運動方面發揮著至關重要的作用。

果蠅和其他昆蟲一樣，會逆風飛行追蹤氣味並找到誘人氣味的來源。 果蠅大腦中的嗅覺系統會偵測並感知風帶來的這些氣味，引導果蠅尋找獎勵。 研究人員發現，UpWiN 整合了來自蘑菇體不同區室的抑制性和興奮性輸入，導致蒼蠅轉向並逆風移動。

果蠅大腦中的蘑菇體處理和整合嗅覺訊息，並對不同的氣味賦予正值或負值。 研究人員發現，在蘑菇體的不同隔間中形成的記憶會引發不同的行為，其中只有一些記憶會驅動蒼蠅的逆風運動。 UpWiN 接收來自這些隔間的抑制和興奮訊號，使蒼蠅能夠有效地導航到有吸引力的氣味源。

這項研究深入了解了習得的正面和負面價值觀如何轉化為具體的記憶驅動行動。 UpWiN 也向多巴胺能神經元發送興奮訊號以進行高階學習。 了解這些神經迴路機制有助於解釋平行多巴胺能神經元和記憶子系統如何相互作用，以指導個別神經迴路層面上基於記憶的行動和學習。

對果蠅的進一步研究可以揭示記憶在脊椎動物和無脊椎動物大腦的行為和學習中的作用。

資料來源：HHMI（霍華休斯醫學研究所）

定義：

– 蘑菇體：某些昆蟲的大腦區域，負責處理嗅覺訊息並為不同的氣味分配值。

– UpWiN：一組神經元，整合來自蘑菇體不同區室的抑制和興奮訊號，引導果蠅逆風向有吸引力的氣味移動。

來源：

– HHMI（霍華休斯醫學研究所）

– 原創研究：Yoshinori Aso 等人的「將習得的嗅覺效價轉化為風向運動的神經迴路機制」。 電子生活