衛星監測太平洋厄爾尼諾現象的發展

Sentinel-6 Michael Freilich 等衛星目前正在觀測太平洋中發生的一種現象。 南美洲西海岸附近海域的氣溫正在上升，導致海平面上升。 海洋表面溫度的上升對亞洲和北美的天氣模式產生了重大影響，這種現象稱為厄爾尼諾現象。

為了深入了解今年的厄爾尼諾現象，研究人員正在研究過去發生的事件。 美國太空總署噴射推進實驗室發布的聲明稱，2015-2016年厄爾尼諾現象期間，加州經歷了大雨，導致海浪高漲、洪水氾濫和泥石流。

美國太空總署 (NASA) 的一張新圖像將 2023 年厄爾尼諾現象的開始與 1997 年 2015 月和 XNUMX 年 XNUMX 月觀察到的模式進行了比較，這些模式被該航太局視為極端事件。 先前的這些事件導致了全球氣溫、風型和海平面的變化。

當表層水溫升高時，東西向的表層風減弱。 這種變化導致太平洋東部和中部的降雨量增加，而印尼的降雨量減少。 此外，太平洋的活動改變了急流，導緻美國南部的氣候變得更加潮濕和寒冷，而北部的氣候則更加乾燥和溫暖。

儘管今年的厄爾尼諾現象與過去的事件相比似乎相對溫和，但Sentinel-6 項目科學家邁克爾·弗雷利希(Michael Freilich) 的項目科學家喬希·威利斯(Josh Willis) 表示，如果條件一致，它仍可能為美國西南部帶來潮濕的冬季。

Sentinel-6 Michael Freilich 衛星是哥白尼 Sentinel-6/Jason-CS 任務的一部分，該任務是歐洲太空總署、歐洲氣象衛星應用組織、NASA 和 NOAA 的共同努力。 它以美國宇航局地球科學部前主任邁克爾·弗雷利希 (Michael Freilich) 的名字命名。

來源：

– 位於加州帕薩迪納的 NASA 噴射推進實驗室 (JPL)

– 美國國家海洋和大氣管理局 (NOAA)