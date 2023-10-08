天文學家如何測量行星和恆星的年齡

天文學家努力了解行星和恆星的年齡，以便深入了解它們的形成和演化，以及生命發展的潛力。 然而，確定天體的年齡提出了重大挑戰。

恆星和太陽一樣，數十億年來保持一致的外觀，因此很難測量它們的年齡。 同樣，行星的特性（例如溫度）通常由它們繞軌道運行的恆星決定，而不是由它們自己的年齡和演化決定。

儘管如此，天文學家已經開發出幾種方法來估計恆星的年齡。 一種方法是觀察亮度和顏色隨時間的變化。 透過將這些測量結果與數學模型進行比較，科學家可以根據恆星的演化來估計恆星的年齡。

另一種方法稱為陀螺年代學，涉及研究恆星的旋轉速度。 隨著恆星年齡的增長，它們的旋轉由於摩擦而逐漸減慢。 透過比較不同年齡恆星的自轉速度，天文學家可以建立數學關係，使他們能夠估計恆星的年齡。

另一種先進技術是星震學，涉及研究由內波引起的恆星表面振動。 與老年恆星相比，年輕恆星表現出獨特的振動模式，天文學家可以使用這種方法來估計它們的年齡。 例如，星震學估計太陽的年齡約為4.58億年。

在確定行星的年齡時，放射性核素起著至關重要的作用。 這些特殊的原子隨著時間的推移而衰變並釋放能量，有效地充當自然時鐘。 透過分析隕石和岩石等物體中放射性核素的存在，科學家可以準確地估計它們的年齡。

對於太陽系內的岩石行星，天文學家通常依賴隕石坑計數。 較舊的表面往往有更多的隕石坑，這表明了它們的年齡。 然而，侵蝕過程可能會掩蓋這項證據，使確定某些行星表面的年齡變得具有挑戰性。

估計像木星這樣的巨行星的年齡甚至更加複雜，因為它們的表面被深埋。 在這種情況下，天文學家會採用間接方法，例如計算衛星上的隕石坑或研究衛星散射的某些類型的隕石分佈。

由於技術限制，目前無法直接測量太陽係以外行星的年齡。 然而，透過改進確定恆星年齡的方法，天文學家可以對其伴生行星的年齡做出有根據的猜測。

雖然估計天體的年齡可能具有挑戰性，但不同方法與我們太陽系內的岩石年齡之間的比較提供了準確性的衡量標準。 透過檢查微妙的線索並結合使用多種技術，天文學家不斷擴大我們對恆星和行星年齡的理解。

來源：

——亞當‧伯加瑟，《對話》

– Space.com 的專家聲音：專欄與見解