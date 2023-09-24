新研究挑戰地殼形成理論

賓州州立大學的研究人員最近進行的一項研究提出了新的發現，挑戰了有關地殼和板塊形成的現有理論。 雖然流行的理論表明構造板塊在地球歷史的早期就迅速形成，但這項新研究表明，地殼在數十億年的時間裡經歷了緩慢的改造過程。

主要作者、賓州州立大學地球科學助理教授傑西·雷明克（Jesse Reimink）解釋說，這些資訊可能有助於更好地了解我們的星球，並有可能為其他行星的形成提供線索。 迄今為止的主流理論認為，大約 3 億年前，一顆靜止的蓋行星突然轉變為一顆具有構造活動的行星。 然而，研究表明，這一理論並沒有準確地描述所發生的過程。

為了得出結論，研究人員分析了地球岩石記錄資料庫中的 600,000 萬多個岩石樣本。 透過檢查這些岩石的地球化學成分和年齡，他們能夠重建地殼生長曲線，並確定岩石如何隨著時間的推移而被改造和改造。 與先前的理論相反，這些發現表明地殼遵循地函的模式，這表明兩者之間存在相關性。

該研究也與先前的研究不同，它關注的是岩石記錄而不是礦物樣本。 做出這個選擇是因為岩石記錄在檢查這些長時間尺度時更加敏感且不易出現偏差。 透過以新的方式分析火成岩的成分，研究人員確定了沉積物的比例，並計算了整個地球歷史上發生的改造量。

結果強調了地殼生長曲線與地函生長記錄之間的匹配。 這種排列支持了地球科學家先前提出的理論，但這項研究是第一個從岩石記錄中提供經驗證據來支持地殼逐漸生長的想法的研究。 然而，研究人員指出，由於數據稀缺，限制仍然存在。 對現有數據的進一步分析可以更深入地了解地球的演化和不同行星體的形成。

這項研究也可能對理解其他行星產生影響，例如缺乏構造板塊的金星。 透過研究地球和金星之間的差異以及研究地殼增長率，研究人員可能會更好地了解行星如何以及為何沿著不同的軌跡演化。

總之，這項開創性的研究挑戰了先前公認的有關地殼和板塊形成的理論。 透過分析岩石記錄，研究人員為地殼逐漸生長提供了經驗證據，推翻了構造活動突然轉變的想法。 雖然局限性仍然存在，但進一步的分析可以為地球的演化和其他行星的形成提供有價值的見解。

來源：

– 研究：地球化學觀點快報

– 賓夕法尼亞州立大學