古代隕石的發現提供了對早期太陽系的見解

研究人員發現了一種名為 Erg Chech 002 的古老太空岩石，它可以提供有關太陽系形成的寶貴信息。 Erg Chech 2020 於 002 年在阿爾及利亞撒哈拉沙漠發現，其放射性同位素鋁 26 的含量高於預期。 這一發現對於我們了解行星形成和隕石年代測定具有重要意義。

Erg Chech 002 被認為是一塊石隕石，被稱為無球粒隕石，類似於火山岩，其歷史可以追溯到太陽系的早期階段。 它被認為是已知最古老的火山隕石。 隕石中鋁26的存在尤為重要，因為這種同位素被認為在早期太陽系的演化中發揮了至關重要的作用。

鋁-26 被認為是早期太陽系的熱源，最終衰變並影響了後來形成行星的原始岩石的融化。 然而，在 Erg Chech 002 中發現的這種同位素挑戰了它在整個早期太陽系中均勻分佈的假設。 研究人員發現，這顆隕石母體中鋁26的含量一定是同類隕石母體的三到四倍，這表明這種同位素分佈不均勻。

為了確定 Erg Chech 002 的年齡，科學家分析了鉛和鈾同位素，計算出其鉛同位素年齡約為 4.566 億年。 這與太陽系的估計年齡相符。 通過將這些數據與其他古代隕石進行比較，研究人員可以深入了解行星的起源，並有可能重新評估先前研究的隕石的年齡。

這一發現有助於更好地了解太陽系的早期發展階段和行星的地質歷史。 對不同類型的無球粒隕石的進一步研究將繼續完善我們對早期太陽系及其形成的了解。

來源：

–《自然通訊》（29 年 2023 月 XNUMX 日發表）

– 對話（Evgenii Krestianinov 的文章）