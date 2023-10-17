2023 年獵戶座流星雨：不容錯過的天象

一年一度的獵戶座流星雨將於 22 年 2023 月 XNUMX 日達到頂峰，屆時您將看到不容錯過的天體奇觀。 獵戶座流星雨以其明亮而迅速的流星而聞名，在夜空中創造出令人驚嘆的視覺體驗。

獵戶座流星雨的流星以超過每小時 148,000 英里（每秒 66 公里）的速度行進，有可能成為火球，產生長時間的光爆發。 他們經過時經常會留下發光的“火車”，這種“火車”可能會持續幾秒鐘到幾分鐘。 儘管它們似乎起源於獵戶座，但流星實際上是微小的碎片和顆粒，通常來自彗星或小行星，在進入地球大氣層時會燃燒殆盡。

就獵戶座流星雨而言，這些流星是哈雷彗星產生的碎片，哈雷彗星每 75 到 79 年經過太陽和地球一次。 每次哈雷彗星接近內太陽系時，它都會脫落 3 到 10 英尺的物質。

為了享受最佳的觀看體驗，建議與天空中的輻射點成45至90度的角度觀看。 這種視角可以讓流星顯得更長、更壯觀。 由於一種稱為透視縮短的效應，直視輻射點可能會導致流星看起來更短。

在光污染最小的地方觀測時，獵戶座流星雨在高峰期通常每小時產生 15 到 20 顆流星。 然而，過去也曾出現過流星數量激增至這個數字三倍的情況。 預計今年不會出現激烈的活動。

觀賞流星雨的最佳時間是午夜過後直到黎明。 獵戶座流星雨偶然會在 2023 年的周末達到頂峰，讓人們更容易熬夜。 北半球和南半球都可以看到流星雨，北半球的觀眾面向東南，南半球的觀眾面向東北。

哈雷彗星是獵戶座流星雨的源頭，也是最著名的彗星之一，大約每 76 年出現一次。 它最後一次出現是在 1986 年，預計將於 2061 年再次出現。獵戶座流星雨提醒人們這顆彗星在我們的天空中持久存在。

無論您是經驗豐富的天文學家還是好奇的觀察者，2023 年獵戶座流星雨都將成為不容錯過的天體奇觀。 確保找到一個遠離明亮城市燈光的地方，並帶上草坪椅或毯子，以便在觀看表演時保持舒適。

來源：NASA、EarthSky、美國流星協會