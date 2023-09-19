哥倫比亞研究人員研究帶回地球的灰塵樣本中的外星物質

哥倫比亞年輕研究人員卡米洛·哈拉米洛-科雷亞 (Camilo Jaramillo-Correa) 有獨特的機會研究從外太空帶回的塵埃樣本。 這些樣本是由日本太空總署的隼鳥二號任務收集的，該任務成為第一個從小行星上運行的漫遊車發射影像並將地質樣本帶回地球的任務。 Jaramillo-Correa 當時正在攻讀核子工程博士學位，他設計並建造了一個密封的樣品艙來容納樣品並保護它們免受空氣污染。

他的導師詢問是否有可能使用太空艙來研究外星物質，賈拉米洛-科雷亞對太空艙進行了修改和測試，以滿足樣品保護的嚴格要求。 該團隊對來自小行星龍宮的兩組樣本進行了研究：單顆粒和細粉末。 分析正在進行中，但他們希望獲得有關小行星的成分、性質和可能的太空風化證據的資訊。

哈拉米洛-科雷亞表示，研究小行星之所以重要有兩個主要原因。 首先，它們提供了太陽系早期階段的快照，可以幫助我們了解太陽系和地球是如何形成的，以及生命的起源。 其次，研究小行星可以深入了解太空風化和大氣污染的影響。

哈拉米洛-科雷亞從哥倫比亞到美國進行研究的旅程也凸顯了研究環境和資源取得的差異。 他指出，與哥倫比亞的研究人員相比，美國的研究人員更容易獲得儀器等資源。 儘管如此，他還是學會了欣賞哥倫比亞實驗室的能力並變得足智多謀。

另一位哥倫比亞研究員安德里亞·古茲曼·梅薩在天文物理學領域追求她的夢想。 她的博士學位專注於研究太陽系外行星的大氣層。 她使用機器學習框架將大氣模式與觀測資料進行比較，以預測這些大氣的成分。 古茲曼·梅薩也在提高哥倫比亞女科學家的知名度方面發揮了重要作用，希望為該國的研究生態系統帶來真正的變化。

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