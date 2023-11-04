美國宇航局火星樣本返回計劃獲得新資金，同時停止與歐洲火星任務合作

眾議院撥款者最近發布了一份報告，詳細介紹了 2024 財年的商業、司法和科學 (CJS) 支出法案，其中包括 NASA 的 25.366 億美元預算。 與參議院法案存在重大分歧的是，眾議院報告為 NASA 的火星樣本返回 (MSR) 計劃提供了 949.3 億美元的全額資金，確保樣本檢索著陸器和地球返回軌道飛行器任務在 2030 年之前啟動。

儘管眾議院報告完全支持 MSR 計劃，但它終止了 NASA 與歐洲火星任務合作的計劃。 該報告明確指出，它不支持為羅莎琳德·富蘭克林 ExoMars 漫遊者請求的資金，這是指美國宇航局提議為歐洲航天局任務提供支持。 這項決定是在歐洲太空總署去年終止與俄羅斯的合作後做出的。

眾議院報告認可了獨立審查委員會的待定結果，該委員會於 8 月結束了工作。 董事會得出的結論是，MSR 保持成本和進度不變的可能性很小，估計該計劃的成本在 11 億至 5.3 億美元之間。 這項成本超過了參議院報告中規定的 XNUMX 億美元門檻，凸顯了兩項法案之間的差異。

雖然眾議院法案為 MSR 提供​​了大量資金，但它減少了對 NASA 其他項目的資助。 眾議院法案將 NASA 科學計畫的預算小幅增加至 7.38 億美元，而參議院法案為 7.341 億美元。 然而，與參議院法案相比，眾議院法案減少了對地球科學、天文物理學、太陽物理學以及生物和物理科學的資助。

此外，眾議院法案還提供了有關 MSR 樣本接收設施位置的具體語言。 它指示 NASA 優先考慮將設施放置在距離目前設施所在的約翰遜航太中心 30 英里（50 公里）以內的位置。 NASA 尚未選擇接收設施的潛在位置，但強調需要獲得 4 級生物安全評級以及利用現有政府設施的可能性。

總體而言，眾議院撥款人的報告提供了獨特的視角，為陷入困境的 MSR 計劃提供了全額資金，同時與參議院的法案不同，停止了與歐洲火星任務的合作。 眾議院報告中所做的決定將對美國太空總署的計劃和未來的任務產生重大影響。

常見問題

什麼是火星樣本返回計畫？

火星樣本返回計劃是美國宇航局的一項倡議，旨在從火星表面收集樣本並將其返回地球進行進一步分析。 它的目的是為地球的地質歷史和過去或現在生命的潛在跡象提供有價值的見解。

NASA 計畫合作的歐洲火星任務是什麼？

歐洲火星任務被稱為羅莎琳德富蘭克林 ExoMars 漫遊車，是由歐洲太空總署 (ESA) 領導的計畫。 任務包括向火星發送漫遊車，尋找過去或現在生命的跡象並研究地球的環境。

全額資助火星樣本回國計畫有何影響？

為火星樣本返回計劃提供全額資助，可確保樣本檢索著陸器和地球返回軌道飛行器任務在2030 年之前啟動。這筆資金將使NASA 能夠繼續探索火星，收集有價值的樣本，並有可能對火星做出突破性的發現。

為什麼眾議院報告停止與歐洲火星任務的合作？

由於歐洲太空總署終止與俄羅斯的合作，眾議院報告決定不支持美國太空總署為羅莎琳德·富蘭克林 ExoMars 漫遊車提供資金。 這項決定反映了太空探索國際合作的複雜性和挑戰。