智利新標準旨在減少光害並保護黑暗天空

智利以其卓越的觀星條件而聞名，阿塔卡馬沙漠因其晴朗的天空和極少的光污染而成為天文學家的最佳地點之一。 為了保護天文學的黑暗天空並解決光污染對人類健康和生物多樣性的不利影響，智利環境部推出了新的國家照明標準。

此前，智利主要天文台所在地區制定了特定的照明法規，以保護其暗夜狀態。 現在，這些標準正在推廣到全國其他地區，以促進負責任和永續的戶外照明實踐。

新的照明標準專注於從強烈的藍光轉變為更柔和的琥珀色來改善戶外照明。 這項變化有助於最大限度地減少對人類健康的負面影響，例如肥胖、憂鬱和某些類型的癌症。 此外，照明廣告必須在午夜至早上 7 點之間關閉，確保商業照明不會在關鍵的夜間時段造成光污染。

除了人類健康之外，新國家照明標準也認識到光污染對生物多樣性的影響。 人造光會擾亂夜間物種的行為，包括傳粉昆蟲和海鳥。 昆蟲傳粉者依靠月光和星光進行導航，光污染會使它們迷惑和迷失方向，影響植物授粉和作物維護。 同樣，原產於智利、厄瓜多和秘魯的海鳥萬錦風暴海燕也因光污染而面臨瀕危。 這些鳥類利用月光和星星的光導航到它們的繁殖地，但城市燈光常常使它們感到困惑，阻礙了成功的遷徙。

新的國家照明標準旨在扭轉對野生動物的負面影響，並保護對保育工作至關重要的地區。 透過實施強度、色溫和時間限制，智利力求實現人工照明的合理和永續利用，同時保護環境和人類福祉。

除了這些好處之外，新法規還確保了智利黑暗天空保護區的保護，該保護區是許多天文台的所在地。 從長遠來看，光污染的增加對天文觀測的可行性構成了重大風險。 透過優先考慮暗夜保護，智利承認天文學的重要性及其對理解宇宙的貢獻。

資料來源：Fundación Cielos de Chile、智利環境部