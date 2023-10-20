50萬年前的蝙蝠頭骨為早期蝙蝠進化提供了新的見解

在法國的一個洞穴中發現了一個幾乎完整的蝙蝠頭骨，其歷史可以追溯到大約 50 萬年前。 這項發現揭示了先前神秘的蝙蝠早期進化。 蝙蝠是哺乳動物中化石記錄最差的動物之一，因此很難確定它們何時開始飛行或在洞穴中棲息，以及它們何時發展出獨特的迴聲定位能力。 該蝙蝠頭骨屬於已滅絕物種 Vielasia sigei，是洞穴中發現的 23 個個體化石之一。

先前的蝙蝠化石通常是碎片或完全扁平的，因此很難研究它們的三維解剖結構並確定它們是否使用迴聲定位。 然而，Vielasia sigei 頭骨卻完美地保存在石灰岩中，保持了原來的形狀。 這使得科學家能夠研究內耳並將其與現代蝙蝠進行比較。 結果表明，這種古老的蝙蝠可能會使用迴聲定位，在發展這種能力方面遠遠領先於鯨魚。 在這項發現之前，科學家只能確定現代蝙蝠家族是否具有迴聲定位能力。

Vielasia sigei 蝙蝠是一種小型洞穴棲息物種，長度僅 1.8 公分。 這與先前的假設相矛盾，即早期蝙蝠主要生活在湖泊和森林周圍的樹上。 洞穴環境的穩定性可能在始新世早期的溫度波動期間提供了避難所。

雖然這項發現並沒有最終解決有關早期蝙蝠迴聲定位的爭論，但它提供了令人信服的證據。 它也為進一步探索化石記錄提供了靈感，以更好地了解蝙蝠的進化及其獨特特徵。

來源：

– 「發現『未破碎』的古代蝙蝠頭骨為早期蝙蝠進化提供了新的線索，」新南威爾斯大學雪梨分校

– 當前生物學雜誌