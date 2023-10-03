新研究顯示瑪亞龍生長迅速且活動量高

在《古生物學》雜誌上發表的一項新研究中，研究人員發現，瑪亞龍（Maiasaura）是一種恐龍，能夠吸收大量的能量和營養物質，並將它們用於快速生長和高水平的活動。 儘管它們被認為是緩慢而遲緩的生物，但像慈母龍這樣的恐龍實際上是溫血且高度活躍的。

研究人員關注的是小巴大小的恐龍在成長到成年過程中消耗了多少能量。 透過研究它們的骨骼，研究人員能夠確定瑪亞龍具有修復和重塑骨骼的能力，類似於鳥類和哺乳動物。

根據這項研究，運動和負重活動導致恐龍骨骼出現微骨折。 然而，骨骼能夠透過一種稱為骨骼重塑的過程進行自我修復。 這個過程涉及毛細血管通過舊骨生長，然後舊骨溶解並被新骨取代。

儘管許多古生物學家在成年恐龍骨骼中發現了骨骼重塑的證據，但對幼年恐龍骨骼的關注卻很少。 為了研究幼年恐龍骨骼，研究人員檢查了蒙大拿州雙藥地層的化石，該化石提供了來自同一恐龍物種不同生長階段的罕見骨骼集合。

研究顯示，年輕的慈母龍生長速度驚人，第二年體重達 200-400 公斤，十幾歲時體重超過 3,000 公斤。 這些高生長速度需要血液中大量的氧氣和營養素。

研究人員還開發了一種透過檢查孔的大小來測量骨骼血流量的技術，孔是主要營養動脈進入骨骼的孔。 透過使用這種技術，他們發現一歲恐龍的血流量遠高於成年恐龍，這表明在生長早期階段對能量和營養的需求很高。

總的來說，這項研究為慈母龍等恐龍的生長和活動量提供了寶貴的見解。 它挑戰了人們普遍認為恐龍是行動遲緩的生物，並提供了新的證據來支持恐龍是溫血且高度活躍的動物的理論。

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