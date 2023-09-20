出土最古老的木造建築：先進的祖先文明？

考古學家最近有了一項突破性的發現：迄今為止發現的最古老的木造建築，其歷史可以追溯到近 XNUMX 萬年前。 這項發現表明我們的祖先比以前認為的要先進得多。 這個非凡的結構是在尚比亞的卡蘭博瀑布發現的，靠近坦尚尼亞邊境，並且保存得非常完好。 據信，它是一個平台、走道或高架住宅，讓我們的親戚保持在水面之上。

木材上有切割痕跡，顯示使用原始工具連接兩根大原木來建造結構。 除了木製平台外，現場還發現了一系列木製工具，包括楔子和挖掘棒。 這項發現挑戰了我們的祖先僅將木材用於生火或狩獵等有限目的的觀念。

研究的主要作者、利物浦大學考古學家拉里·巴勒姆表示，這項發現改變了他對我們祖先的看法。 這表明他們有能力改變周圍的環境並創造創新的東西。 巴勒姆認為，這顯示了高水準的抽象思維，甚至可能是語言技能。

該結構是 2019 年在卡蘭博河附近挖掘時偶然發現的，位於高達 235 公尺的瀑布上方。 據信，瀑布的高水位幾個世紀以來一直保存著木造結構。 涉及古代木材的發現很少見，因為它容易腐爛，不會為後代留下太多痕跡。

為了準確地確定該結構的年齡，研究人員採用了一種稱為發光測年的新方法，該方法可以測量礦物最後一次暴露在陽光下的時間。 這表明該結構至少有 476,000 年的歷史，早於智人的進化。 該地區發現了人類近親海德堡人的化石，其歷史可以追溯到 700,000 萬至 200,000 萬年前。

這項發現挑戰了人類祖先是游牧民族的普遍觀點。 建築物的位置靠近瀑布，提供了可靠的水源，這表明它可能是一個永久的住所。 然而，這一假設尚未得到證實，需要進一步研究。

總的來說，這項令人難以置信的發現展示了我們祖先的巨大能力和聰明才智。 它提供了他們先進的思維、規劃能力以及前所未有的結構創建的證據。 這項發現提出了有關早期文明發展的有趣問題，並強調了對我們遙遠的過去進行進一步探索和研究的必要性。

來源：

– 源文章：[插入源文章標題]

– 定義：

– 發光測年：一種透過測量礦物最後一次暴露在陽光下的時間來確定礦物年齡的技術。

– 海德堡人：一種已滅絕的人類祖先，被認為生活在 700,000 萬至 200,000 萬年前。

– 抽象思考：思考不存在或直接經驗的概念的能力。

[插入沒有活動連結的來源 URL]