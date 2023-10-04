瑞士蘇黎世大學研究人員最近進行的一項研究發現，河馬的巨大象牙和寬大的張口限制了它們的咀嚼運動，導致咀嚼效率低下。 這項研究結果發表在開放取用期刊 PLOS ONE 上，揭示了這些水生生物獨特的咀嚼生物學。

眾所周知，河馬是哺乳動物中張口最寬的，這使得它們能夠吃掉大量的植被。 然而，研究表明，由於牙齒的大小和排列，它們的咀嚼能力受到限制。 研究人員利用動物園動物的影片片段觀察了普通河馬和侏儒河馬的咀嚼行為。 他們還檢查了博物館標本的頭骨，以測量牙齒的大小和排列，並尋找表明咀嚼模式的磨損跡象。

結果表明，兩種河馬的上顎和下顎或頰齒的寬度幾乎沒有差異，表明主要是垂直的咀嚼運動。 然而，人們發現，普通河馬的上下門牙互鎖，幾乎完全阻止了左右咀嚼。 相比之下，侏儒河馬在咀嚼時會進行輕微的左右研磨動作。

研究人員認為，現代河馬的祖先更依賴磨削下顎的運動，但這種能力隨著時間的推移而喪失。 僵硬的下巴和張開的嘴巴的進化可能優先考慮戰鬥能力而不是咀嚼效率。 研究還表明，咀嚼效率低下可能是河馬半水生生活方式的原因之一。

研究強調，大多數食草動物依靠左右下巴的運動來磨碎食物，而河馬已經放棄了這種運動，因為它們在與其他河馬的戰鬥中需要堅硬的下巴。 該研究有助於更了解河馬獨特的咀嚼生物學以及影響其進食行為的因素。

標題：河馬的咀嚼生物學：突出的獠牙和寬大的嘴巴限制了效率

資料來源：PLOS ONE，DOI：10.1371/journal.pone.0291825