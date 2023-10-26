隱藏在地殼下的驚人秘密

在一項開創性的研究中，科學家對地函（地殼和地核之間的層）有了一個令人著迷的發現。 事實證明，我們腳下有一個巨大的水庫，其大小相當於太平洋、大西洋和印度洋的總和。

與我們熟悉的地球表面液態水不同，這種水以離子形式儲存在地函晶體內。 這項發現挑戰了長期以來認為上地函和下地函沒有水的觀點。 這表明它們之間的過渡區位於地下約 255-410 英里處，實際上是潮濕的。

研究人員對代表地函過渡帶的岩石進行了實驗。 透過觀察這些岩石的黏度水平，他們發現了與地函測量水平的相關性。 這表明過渡帶確實含有水。

此外，研究表明地球可能「一直濕潤到其核心」。 有人提出，地函本身能夠透過化學反應產生水，而不是僅僅依靠地球早期歷史中與富含冰的彗星的碰撞。

這一巨大地下水系統的發現所產生的影響超出了我們地球的範圍。 這提出了一種可能性，即其他天體，包括太陽系外行星，也可能在其地函中隱藏著海洋。

地球內部深處水的存在對地震活動有潛在的影響。 當水從晶體中逸出時，可能會產生巨大的壓力，最終引發源自地表下數百英里的地震。 這為某些地震事件的神秘起源提供了新的線索。

儘管有這些引人注目的發現，科學界仍然不確定地球上水的確切來源和數量。 正在進行的爭論凸顯了地球演化的複雜性及其與理解其他天體的相關性。

常見問題解答：

問：研究中發現的水在哪裡？

答：水存在於地函中，即地殼和地核之間的層。

問：水是如何儲存的？

答：水以離子形式儲存在晶體中，而不是以液體形式。

問：這項發現對地震活動有什麼影響？

答：晶體中水的釋放可能會引發地球表面深處的地震。

問：其他行星的地函中是否也隱藏著水？

答：是的，其他天體，包括太陽系外行星，其地函中也可能隱藏著海洋。

Q：我可以在哪裡找到有關此主題的更多資訊？

A：更多詳情，可以閱讀【美國太陽報】(https://www.thesun.co.uk/)的原文。