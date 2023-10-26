美國太空總署羅馬太空望遠鏡有新發現

NASA 即將推出的南希·格雷斯·羅馬望遠鏡（也稱為“羅馬”）將於2027 年XNUMX 月發射，它將徹底改變我們對宇宙的理解。這款尖端的太空望遠鏡將使天文學家能夠比以往更深入研究銀河系的中心，揭示大量有關恆星、行星、黑洞等的新資訊。

羅馬望遠鏡將進行一項名為「銀河核核時域勘測」的勘測，該勘測將利用其紅外線視覺來透視通常阻礙我們觀察銀河系中央核核的密集塵埃和氣體雲。 透過使用可以穿透這些障礙物的紅外光，羅曼將掃描數百萬顆恆星，監測亮度的細微變化，這些變化可能表明是否有物體從它們前面經過。

透過對大範圍天空的長期監測，羅馬將為時域天文學領域做出貢獻，使科學家能夠觀察宇宙如何隨時間演變。 這個無與倫比的有利位置將為天文學家提供新見解和數據的寶庫，從而塑造我們對宇宙的理解。

羅曼採用的關鍵技術之一是微透鏡，這是阿爾伯特·愛因斯坦廣義相對論所預言的現象。 這項技術利用了大質量物體引起的時空引力「扭曲」。 透過觀察光穿過這種扭曲時的曲率，羅曼可以檢測到亮度的微小變化，例如行星遮住背景恆星時。 這種方法將能夠識別遙遠的系外行星，有可能為迄今為止發現的最遙遠的系外行星創造新的記錄。

常見問題解答：

Q：羅馬望遠鏡將如何增進我們對宇宙的了解？

答：羅馬望遠鏡將提供前所未有的銀河系中心視野，並且能夠探測到各種天體，包括恆星、行星、冰體，甚至孤立的黑洞。

Q：什麼是時域天文學？

答：時域天文學涉及透過長時間監測大範圍的天空來研究宇宙如何隨時間變化。 羅曼的長期觀察將為這一領域做出重大貢獻。

Q：微透鏡如何運作？

答：微透鏡利用了大質量物體對光的引力效應。 透過觀察這些物體造成的扭曲，羅曼可以探測到亮度的微妙變化，從而能夠發現遙遠的系外行星和其他天體現象。

美國太空總署羅馬太空望遠鏡的發射有望帶來大量新發現並加深我們對宇宙的理解。 憑藉其先進的能力和創新技術，Roman 預計將重塑天文學領域並揭示我們宇宙後院的秘密。

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