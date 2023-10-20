潘多的低語：聆聽顫抖的巨人

Pando 古老而廣闊，是一棵擁有 47,000 個莖的樹，從猶他州 100 英畝的共享根系中發芽，是地球上最大的生物體之一。 這棵巨大的顫抖白楊的歷史可能長達 12,000 年，已經累積了超過 6,000 噸的生命。 現在，由於今年發布的錄音，我們有機會以前所未有的方式聆聽這棵宏偉的樹。

聲音藝術家傑夫·賴斯（Jeff Rice）受潘多之友的邀請，將水聽器放置在樹枝根部的空洞內，並讓它到達樹根。 令他驚訝的是，他聽到了一種微弱的聲音，在雷暴雨中增強了，捕捉到了令人毛骨悚然的低沉隆隆聲。 正如賴斯所解釋的，這種聲音是數以百萬計的樹葉振動樹、穿過樹枝、進入大地的結果。

利用這些錄音，潘多之友打算利用聲音來繪製地表下複雜的根系網絡。 Pando之友的創始人 Lance Oditt 看到了聲音的潛力，不僅可以提供優美有趣的聽覺體驗，還可以提供有關 Pando 及其周圍環境的健康狀況的寶貴資訊。 這些聲音作為當地生物多樣性的記錄，提供了可以根據環境變化進行測量的基線。

這種理解潘多的創新方法可能有助於揭示這個古老實體的各個方面。 透過收集的數據，可以對水分運動、樹枝排列、昆蟲群落和根部深度之間的關係進行額外的研究。 這些調查旨在更多地揭示潘多周圍的生態系統，由於人類活動和食肉動物數量的減少，潘多周圍的生態系統日益受到威脅。

潘多低語的錄音在美國聲學學會第 184 屆會議上展出，它們證明了在這個顫抖的巨人的秘密迷失之前聆聽其秘密的重要性。

資料來源：《衛報》、Pando 之友