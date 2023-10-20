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潘多的低語：聆聽顫抖的巨人

By曼波布雷西亞

十月六日
潘多的低語：聆聽顫抖的巨人

Pando 古老而廣闊，是一棵擁有 47,000 個莖的樹，從猶他州 100 英畝的共享根系中發芽，是地球上最大的生物體之一。 這棵巨大的顫抖白楊的歷史可能長達 12,000 年，已經累積了超過 6,000 噸的生命。 現在，由於今年發布的錄音，我們有機會以前所未有的方式聆聽這棵宏偉的樹。

聲音藝術家傑夫·賴斯（Jeff Rice）受潘多之友的邀請，將水聽器放置在樹枝根部的空洞內，並讓它到達樹根。 令他驚訝的是，他聽到了一種微弱的聲音，在雷暴雨中增強了，捕捉到了令人毛骨悚然的低沉隆隆聲。 正如賴斯所解釋的，這種聲音是數以百萬計的樹葉振動樹、穿過樹枝、進入大地的結果。

利用這些錄音，潘多之友打算利用聲音來繪製地表下複雜的根系網絡。 Pando之友的創始人 Lance Oditt 看到了聲音的潛力，不僅可以提供優美有趣的聽覺體驗，還可以提供有關 Pando 及其周圍環境的健康狀況的寶貴資訊。 這些聲音作為當地生物多樣性的記錄，提供了可以根據環境變化進行測量的基線。

這種理解潘多的創新方法可能有助於揭示這個古老實體的各個方面。 透過收集的數據，可以對水分運動、樹枝排列、昆蟲群落和根部深度之間的關係進行額外的研究。 這些調查旨在更多地揭示潘多周圍的生態系統，由於人類活動和食肉動物數量的減少，潘多周圍的生態系統日益受到威脅。

潘多低語的錄音在美國聲學學會第 184 屆會議上展出，它們證明了在這個顫抖的巨人的秘密迷失之前聆聽其秘密的重要性。

資料來源：《衛報》、Pando 之友

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