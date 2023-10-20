漢勒暗夜保護區首屆官方星空派對為業餘天文學家提供獨特體驗

印度天體物理研究所 (IIA) 與 UT Ladakh 野生動物保護部合作，為經驗豐富的業餘天文學家組織了首屆官方星空派對。 該活動於 12 月 15 日至 XNUMX 日在拉達克東部的漢勒黑暗天空保護區舉行。 漢勒是印度天文台的所在地，天空漆黑，天氣乾燥，非常適合觀測天體。

漢勒黑暗天空保護區 (HDSR) 擁有印度最黑暗的天空之一，覆蓋半徑約 22 公里的區域。 該保護區由拉達克大學建立，旨在保護原始的黑暗天空並控制人為光污染。 它不僅支持天文研究，也促進天文旅遊，為當地村莊的社會經濟發展做出貢獻。

約30名業餘天文學家參加了這場星空派對，他們帶著望遠鏡和相機，在不受光污染幹擾的情況下捕捉夜空的美麗。 屢獲殊榮的天文攝影師 Ajay Talwar 強調了黑暗天空對於觀察微弱物體和捕捉詳細照片的重要性。 他強調，由於漢勒的黑暗，某些天文現象，如虛假黎明和黃道光，只能在漢勒觀測到。

星空派對的亮點之一是有機會見證和拍攝黃道光，這是太陽系平面上被塵埃散射的微弱陽光。 參與者可以連續兩個晚上觀察到這種現象。

該活動吸引了來自印度各地的參與者，包括班加羅爾、欽奈、德里、曼迪、艾哈邁達巴德、拉克沙群島和孟買。 班加羅爾天文學會的 Sudhash Natarajan 提到漢勒的 Bortle-1 天空（被指定為最暗層）如何讓他能夠觀察到模糊的微弱星系。 他表達了每年重返漢樂的熱情。

除了星空派對之外，IIA 在 UT Ladakh 的資助下，還向保護區內選定的村民提供了 24 台小型望遠鏡，並將他們培訓為天文學大使。 該倡議旨在讓當地社區參與並教育他們有關天文學的知識，並進一步增強漢勒的天文旅遊潛力。

IIA主任Annapurni Subramaniam教授對與天文愛好者分享HDSR獨特的天空表示滿意，並讚揚當地社區為遊客培訓天文大使。

總體而言，漢勒黑暗天空保護區的首屆官方星空派對為業餘天文學家提供了體驗原始黑暗天空和詳細捕捉天體細節的機會。 該活動的成功凸顯了漢勒作為印度及其他地區天文學愛好者所追捧的目的地的潛力。

定義：

– 印度天體物理研究所 (IIA)：在印度進行天文物理學和天文學各個領域研究的組織。

– UT Ladakh 野生動物保護部：負責保護拉達克聯邦直轄區野生動物的部門。

– 漢勒暗夜保護區 (HDSR)：漢勒周圍半徑約 22 公里的區域已被指定為暗夜保護區，以控制光污染並保護暗夜，用於天文研究和天文旅遊。

– 假黎明：黎明前觀察到的一種現象，即使太陽尚未升起，天空似乎也被照亮了。

– 黃道光：被太陽系平面上的塵埃散射的微弱陽光，在黎明前或日落後的黑暗天空中可見。

– Bortle 等級：測量夜空黑暗度的數字等級，Bortle-1 是最暗的等級。

– 天文大使：漢勒暗夜保護區內的村民，他們接受過培訓，可以教育和指導遊客進行天文相關活動。

資料來源：印度天文物理研究所 (IIA)、UT Ladakh 野生動物保護部。