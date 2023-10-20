天文攝影師聚集在漢勒觀測黃道光

來自印度各地的業餘天文學家最近聚集在拉達克地區的一個村莊漢勒，見證並捕捉被稱為黃道光的難以捉摸的現象。 多年來一直來到漢勒的獲獎天文攝影師阿賈伊·塔爾瓦爾（Ajay Talwar）表達了黑暗天空對於詳細觀察微弱物體的重要性。 根據塔爾瓦爾的說法，由於漢勒異常黑暗，某些天文事件（如虛假黎明或黃道光）只能從漢勒觀測到。

黃道光是太陽系平面上的塵埃粒子散射的微弱陽光。 這種現象非常微弱，只能在黎明前最黑暗的地方觀察到。 漢勒星空派對的參與者有幸連續兩個晚上目睹並拍攝了這種轉瞬即逝的光芒。

該活動吸引了各種各樣的參與者，包括當地村民、遊客以及來自班加羅爾、欽奈、德里、曼迪、艾哈邁達巴德、拉克沙威普和孟買等城市的天文愛好者。 班加羅爾天文學會會員 Sudhash Natarajan 分享了他在漢勒的漢勒深空度假村 (HDSR) 觀測模糊星系的興奮之情，該度假村為觀星提供了異常黑暗的 Bortle-1 天空。

另一位參與者 Dorjey Angchuk 則強調，漢勒是業餘天文學家的天堂。 他透露計劃將 HDSR 星空派對設立為年度活動，希望使其成為印度和國外天文學愛好者夢寐以求的聚會。 此外，漢勒也被宣傳為天文旅遊勝地，吸引更多遊客探索這個偏遠地區的夜空奇觀。

總的來說，熱情的天文攝影師和天文學家聚集在漢勒提供了一個獨特的機會來見證黃道光的空靈之美，並欣賞使此類觀測成為可能的特殊黑暗。

來源：

– 文章中使用的各種術語定義由參加漢樂星派對的專業天文學家和天文攝影師提供。