古木原木揭示了早期人類的高級技能

考古學家在尚比亞發現了古老的原木，這挑戰了先前關於早期人類能力的假設。 發表在《自然》雜誌上的研究結果表明，石器時代的人們在近 XNUMX 萬年前就建造了建築物，這表明石器時代的人們具有以前未知的智力和想像力水平。

利物浦大學的「人類深根」研究計畫挖掘並分析了這些古老的木材。 計畫負責人拉里·巴勒姆教授表示，這項發現改變了他對早期人類祖先的認識。 他相信這些古代人類利用他們的技能和創造力用木頭建造了一些新的、大型的東西。

研究人員還發現了古代木製工具，包括挖掘棍，但最令人興奮的發現是兩塊以直角組合在一起的木頭。 石器被用來在原木上切出凹口，使它們能夠在結構上連接起來。 透過分析木材埋藏的土層，研究小組確定其大約有 476,000 年的歷史。

以前人類使用木材的證據僅限於生火和製作簡單的工具。 這項發現挑戰了早期人類過著純粹遊牧生活的觀念，並表明他們有能力建造更複雜的建築。

這些木結構的用途尚不清楚。 原木的大小表明它們被用來建造一些實質性的東西，可能是避難所的平台或河邊釣魚的結構。 然而，如果沒有更完整的證據，很難確定這些建築的確切性質或建造它們的古代人類的物種。

這些木製文物已被運往英國進行分析和保存。 一旦完成，它們將被送回贊比亞進行展示。 希望這些發現能夠豐富藏品，並闡明贊比亞的木工傳統以及古代人類與環境的相互作用。

來源：BBC 新聞