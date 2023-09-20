贊比亞發現最早的木材建築用途

考古學家在尚比亞北部瀑布頂部的沖積平原上發現了已知最早的木材建築用途。 該結構的歷史可以追溯到 476,000 年前，遠早於下一次已知的木材在建築中的出現。 這個木製凹口是故意使用刮削和錛子技術製成的，連接了兩個部分，並在一個浸水的湖盆中與許多木製工具一起被發現。 這些發現挑戰了只有智人才有能力改變景觀的觀點。

由於腐爛，木材保存很少見，因此很難確定木工的起源。 然而，在英國和德國，木矛一直保存在沼澤條件下，其歷史可以追溯到數十萬年前。 在以色列發現的一塊 780,000 萬年前的木頭被認為是已知最古老的木製工具。 雖然史前早期木工的證據很少，但卡蘭博的發現提供了大量的加工木片，顯示除了武器之外還有廣泛的潛在用途。

該結構的用途尚不清楚，但研究人員推測它可能充當湖畔環境中的平台或走道。 除了 70 年前在同一地點發現的另一塊有凹口的原木外，在非洲或歐亞的舊石器時代沒有發現其他木材的結構用途。

這項突破性的發現為贊比亞迷人的考古歷史增添了色彩。 此前，在卡布韋發現了一種被稱為卡布韋人（Homo heidelbergensis）的古人類頭骨。 追溯到大約 300,000 萬年前，卡布韋人打破了人類進化的線性理論，揭示了多個平行人類譜系的存在。 雖然頭骨可能與木結構沒有直接聯繫，但它仍然是一個強有力的候選者。

該結構的創造者的身份和豐富的工具仍然不確定，因為當時非洲居住著各種古人類物種。 然而，卡蘭博地區是許多古人類變種的活動中心，其中包括海德堡人，也可能包括納萊迪人。 需要進一步的研究來解開贊比亞最早使用木材進行建築的謎團。

來源：

– Barham 等人，《自然》（2023）

——《國土報》